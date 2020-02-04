ОНФ помог пенсионерке из Благовещенска записаться к врачу

В Благовещенске пенсионерка долго не могла получить медицинскую помощь. Записаться на прием по интернету пожилая женщина не могла, а ходить на запись не позволяли больные ноги. За помощью горожанка обратилась в Общероссийский народный фронт, где ей помогли устроить встречу с врачами.

«Представители Общероссийского народного фронта в Амурской области помогли 65-летней жительнице Благовещенска решить проблему с медицинским обслуживанием в городской поликлинике. Пенсионерка смогла попасть на прием к врачам-специалистам и добиться лечения в дневном стационаре», – говорится на сайте ОНФ.

Как отмечают в ОНФ, это получилось благодаря настойчивости общественников и содействию главврача учреждения здравоохранения. Активисты регионального отделения ОНФ организовали встречу пожилой женщины с руководством и работниками поликлиники, в которой она должна получать медицинские услуги по месту жительства. В тот же день ей сделали УЗИ сердца, провели осмотры кардиолога и ревматолога. Пациентку проконсультировали по лечению заболеваний.

«Также по показаниям к проведению активных лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий, которые невозможно провести в амбулаторных условиях, жительнице Благовещенска предложили лечение в дневном стационаре поликлиники. Плановая госпитализация назначена на 10 февраля», – отчитались в отделении ОНФ.

Ранее пожилая женщина обратилась в Народный фронт в Амурской области с жалобой на невозможность записаться на прием к специалистам поликлиники № 4 в течение длительного времени из-за трудностей в обращении с интернетом и неспособности передвигаться без посторонней помощи на больных ногах. Общественники попросили руководство поликлиники оказать ей содействие. В итоге проблема, с которой пенсионерка не могла справиться почти год, была решена за один день, подчеркнули в Народном фронте.

«Женщина была очень удивлена оперативности наших экспертов. Она считала свою ситуацию безвыходной, но мы убедили ее в обратном. Нам удалось разрешить очередной проблемный вопрос из множества тех, с которыми ежедневно сталкиваются наши граждане. Мы рады этому факту и считаем, что медицинское обслуживание должно быть доступно для всех категорий граждан, особенно для пожилых людей, детей и инвалидов», – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Амурской области Александр Платонов.