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сегодня, 10:22 16

ОНФ помог пенсионерке из Благовещенска записаться к врачу

ОНФ помог пенсионерке из Благовещенска записаться к врачу
Фото: pixabay.com

В Благовещенске пенсионерка долго не могла получить медицинскую помощь. Записаться на прием по интернету пожилая женщина не могла, а ходить на запись не позволяли больные ноги. За помощью горожанка обратилась в Общероссийский народный фронт, где ей помогли устроить встречу с врачами.

«Представители Общероссийского народного фронта в Амурской области помогли 65-летней жительнице Благовещенска решить проблему с медицинским обслуживанием в городской поликлинике. Пенсионерка смогла попасть на прием к врачам-специалистам и добиться лечения в дневном стационаре», – говорится на сайте ОНФ.

Как отмечают в ОНФ, это получилось благодаря настойчивости общественников и содействию главврача учреждения здравоохранения. Активисты регионального отделения ОНФ организовали встречу пожилой женщины с руководством и работниками поликлиники, в которой она должна получать медицинские услуги по месту жительства. В тот же день ей сделали УЗИ сердца, провели осмотры кардиолога и ревматолога. Пациентку проконсультировали по лечению заболеваний.

«Также по показаниям к проведению активных лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий, которые невозможно провести в амбулаторных условиях, жительнице Благовещенска предложили лечение в дневном стационаре поликлиники. Плановая госпитализация назначена на 10 февраля», – отчитались в отделении ОНФ.

Ранее пожилая женщина обратилась в Народный фронт в Амурской области с жалобой на невозможность записаться на прием к специалистам поликлиники № 4 в течение длительного времени из-за трудностей в обращении с интернетом и неспособности передвигаться без посторонней помощи на больных ногах. Общественники попросили руководство поликлиники оказать ей содействие. В итоге проблема, с которой пенсионерка не могла справиться почти год, была решена за один день, подчеркнули в Народном фронте.

«Женщина была очень удивлена оперативности наших экспертов. Она считала свою ситуацию безвыходной, но мы убедили ее в обратном. Нам удалось разрешить очередной проблемный вопрос из множества тех, с которыми ежедневно сталкиваются наши граждане. Мы рады этому факту и считаем, что медицинское обслуживание должно быть доступно для всех категорий граждан, особенно для пожилых людей, детей и инвалидов», – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Амурской области Александр Платонов.

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#здоровье

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Комментарии
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  • Дукла

    Дукла
    1 час назад

    прорыв в амурской медицине-записываемся на очередь в ОНФ

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Дукла

    прорыв в амурской медицине-записываемся на очередь в ОНФ



    Ну не в элдээпэр же записываться! )))



  • Цунай

    Цунай
    1 час назад

    Господи, надо федеральным телеканалам сообщить.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Как же она на дневной стационар будет ходить, если год до поликлиники не могла дойти?

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    А новость да, из разряда - мы две старушки через дорогу перевели.

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    1 час назад

    Премию мира ОФН.

    А бабуляка могла бы в скорую позвонить и сказать, чё ей чёто с сердечком плоховато и пусть бы её скорая увезла да обследовали.

  • ямщик

    ямщик
    1 час назад

    Круто. Это реально, круто.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    Мартовская Зима

    Как же она на дневной стационар будет ходить, если год до поликлиники не могла дойти?



    вы читать не умеете . Новость не про старушку , а про ОНФ

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Рудольф Шнапс

    Мартовская Зима

    Как же она на дневной стационар будет ходить, если год до поликлиники не могла дойти?



    вы читать не умеете . Новость не про старушку , а про ОНФ



    Браво!

  • Мы Все

    Мы Все
    59 минут назад

    Ну че все премию получат не хилую в этом пристебайстве !

  • Bender

    Bender
    54 минуты назад

    ОНФ, подскажите, вы долго старушку подходящую искали для такой PR-акции?

  • тт

    тт
    50 минут назад

    Теперь понятно, как к специалистам записываться и медосмотры проходить)), а то нам летом надо, уже сейчас думаю об этом

  • Adolf

    Adolf
    43 минуты назад

    Не зря онф был создан - то, чем раньше занимались пионеры, теперь занимаются едросовские прихлебатели

  • ЛайКа

    ЛайКа
    37 минут назад

    Ослы (имя нам - Легиōн)

    Премию мира ОФН.

    А бабуляка могла бы в скорую позвонить и сказать, чё ей чёто с сердечком плоховато и пусть бы её скорая увезла да обследовали.



    ОНФ!



  • Myxira

    Myxira
    33 минуты назад

    Вам тут смешно, а ведь было не просто: "Как отмечают в ОНФ, это получилось благодаря настойчивости общественников и содействию главврача учреждения здравоохранения".

    Думаю, премии маловато будет...

  • invv

    invv
    25 минут назад

    Интересно, это всем пенсионерам ОНФ помогает или только избранным?

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