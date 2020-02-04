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сегодня, 10:06 1

В Приамурье число счетов эскроу выросло в 3 раза

В Приамурье число счетов эскроу выросло в 3 раза
Фото: pixabay.com

В Приамурье на начало 2020 года количество счетов эскроу, предназначенных для расчётов по договорам участия в долевом строительстве, увеличилось с 14 до 45. Увеличилась также сумма средств, которые участники долевого строительства хранят на счетах эскроу: – с 41,5 до 113,4 миллиона рублей.

«На Дальнем Востоке проектное финансирование реализуется пока только в шести регионах, включая наш. Между банком и застройщиком в Амурской области заключён один договор на сумму 715,2 миллиона рублей», — рассказал управляющий амурским отделением Дальневосточного главного управления Центрального банка РФ Владимир Волков.

На сегодня 94 банка, в том числе 11, действующих на территории региона, отвечают установленным правительством РФ критериям и имеют право открывать счета для застройщиков, а также счета эскроу для физических лиц. Они же могут являться основными кредиторами для застройщиков. Перечень уполномоченных банков размещён на сайте Банка России в разделе «Финансирование долевого строительства».

Информацию о подаче документов онлайн способом необходимо уточнять непосредственно у банков, сообщает пресс-служба отделения по Амурской области Дальневосточного ГУ Банка России.

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#строительство #экономика

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Комментарии
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  • volck0v

    volck0v
    14 минут назад

    Был один счет стало три

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