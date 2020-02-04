В Приамурье суд вынес решение по зданию, на территории которого получил травмы подросток

В Приамурье суд поддержал позицию транспортной прокуратуры относительно недостроенного здания котельной в Сковородинском районе. На территории где оно расположено, получил травмы несовершеннолетний житель поселка Ерофей Павлович.

Сковородинская транспортная прокуратура провела проверку по факту получения телесных повреждений несовершеннолетним жителем поселка Ерофей Павлович на территории недостроенного здания котельной. Было установлено, что объект незавершенного строительства находится на земельном участке в пределах полосы отвода железной дороги, строительство осуществлялось ОАО «РЖД». На объекте отсутствуют охрана, ограждение земельного участка, на территории находятся строительные блоки, железобетонные конструкции, пиломатериалы, строительный мусор.

Таким образом, доступ на территорию земельного участка посторонним лицам не ограничен, мероприятия по консервации объекта не проведены. Объект представляет собой опасность для окружающих, создает угрозу причинения вреда их жизни и здоровью.

На момент проведения проверки недостроенное здание котельной никем не обслуживалось, в реестре муниципальной собственности не значилось. Администрация поселка не обращалась с заявлением в регистрирующий орган о постановке на учет как бесхозяйного объекта незавершенного строительства.

Прокурор направил в суд исковое заявление о признании недостроенного здания котельной бесхозяйным недвижимым имуществом, возложении на администрацию поселка Ерофей Павлович обязанности обратиться в управление Росреестра по Амурской области с заявлением о принятии сооружения на учет.

Сковородинским районным судом исковые требования прокурора были удовлетворены в полном объеме, сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.