Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:01 1

В Приамурье суд вынес решение по зданию, на территории которого получил травмы подросток

В Приамурье суд вынес решение по зданию, на территории которого получил травмы подросток
Фото: pixabay.com

В Приамурье суд поддержал позицию транспортной прокуратуры относительно недостроенного здания котельной в Сковородинском районе. На территории где оно расположено, получил травмы несовершеннолетний житель поселка Ерофей Павлович.

Сковородинская транспортная прокуратура провела проверку по факту получения телесных повреждений несовершеннолетним жителем поселка Ерофей Павлович на территории недостроенного здания котельной. Было установлено, что объект незавершенного строительства находится на земельном участке в пределах полосы отвода железной дороги, строительство осуществлялось ОАО «РЖД». На объекте отсутствуют охрана, ограждение земельного участка, на территории находятся строительные блоки, железобетонные конструкции, пиломатериалы, строительный мусор.

Таким образом, доступ на территорию земельного участка посторонним лицам не ограничен, мероприятия по консервации объекта не проведены. Объект представляет собой опасность для окружающих, создает угрозу причинения вреда их жизни и здоровью.

На момент проведения проверки недостроенное здание котельной никем не обслуживалось, в реестре муниципальной собственности не значилось. Администрация поселка не обращалась с заявлением в регистрирующий орган о постановке на учет как бесхозяйного объекта незавершенного строительства.

Прокурор направил в суд исковое заявление о признании недостроенного здания котельной бесхозяйным недвижимым имуществом, возложении на администрацию поселка Ерофей Павлович обязанности обратиться в управление Росреестра по Амурской области с заявлением о принятии сооружения на учет.

Сковородинским районным судом исковые требования прокурора были удовлетворены в полном объеме, сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Просмотров всего: 386

#происшествия #суды

распечатать


Происшествия

Белогорский контрактник присвоил чужой Samsung Galaxy S8 и отделался штрафом
В России и мире

В Мурманске случайно нашли две мумии в квартире
Происшествия 2

Космодром Восточный требовал со строительной компании миллиарды, а получит миллионы
Происшествия

В Амурской области готовятся к суду фигуранты дела о взятке за перевес
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    18 минут назад

    Почему малолетнему двуногому не выдали грамоту за выявление опасного объекта?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь