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сегодня, 10:05 2

Космодром Восточный требовал со строительной компании миллиарды, а получит миллионы

Космодром Восточный требовал со строительной компании миллиарды, а получит миллионы
Фото: Амур.инфо

Арбитражный суд Хабаровского края частично удовлетворил исковые требования космодрома «Восточный» к ФГУП «Главное военно-строительное управление № 6» (ГВСУ № 6), которое возводило объекты на его территории. Судебное разбирательство шло с 2016 года.

Строительное предприятие обязали выплатить 301 миллион рублей. Первоначально Восточный требовал свыше 6 миллиардов рублей.

Первоначально Восточный подал иск к тогда ещё ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой», желая расторгнуть госконтракт на строительство стартового комплекса «Союз-2»; кроме того, дирекция космодрома требовала освободить стройплощадку, передать ей документацию по строительству и вернуть 6,4 миллиарда рублей авансовых платежей, не использованных при постройке. Впоследствии «Дальспецстрой» был переименован в ГВСУ № 6.

Требования по возврату денег и предоставлению строительной документации суд позднее выделил в отдельное производство. Это произошло из-за того, что стороны пришли к мировому соглашению по требованиям расторгнуть контракт и освободить стройплощадку.

В 2017 году суд назначил строительно-техническую экспертизу по делу и приостановил рассмотрение до ее завершения. В апреле 2019-го эксперты дали свое заключение, и процесс возобновили.

В октябре того же года истец скорректировал требования – теперь Восточный хотел взыскать 5,2 миллиарда рублей.

30 января 2020 года АС Хабаровского края обязал ГВСУ № 6 выплатить дирекции космодрома 301 миллион рублей, а также оплатить расходы «Роскосмоса» на проведение экспертизы в размере 16 миллионов рублей. Кроме того, ответчик должен в 30-дневный срок передать Восточному пакет документов по строительным работам. Мотивировочная часть судебного решения пока не опубликована, пишет «Право.ру».

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#закон #космодром #суды #финансы

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Комментарии
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  • Дукла

    Дукла
    1 час назад

    бездонная бочка для воровства

  • Андреич81

    Андреич81
    2 минуты назад

    Нормальная схема. 6мрд взять, 300млн потом вернуть с жалостливым лицом. Всё в рамках закона.

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