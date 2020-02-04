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В Амурской области готовятся к суду фигуранты дела о взятке за перевес

В Амурской области готовятся к суду фигуранты дела о взятке за перевес
Фото: pixabay.com

В Амурской области учредитель коммерческой организации отправится под суд. Его обвиняют в даче взятки. «Подарок» государственному инспектору отдела контроля международных автомобильных перевозок оформили в виде топливной карты с зачисленными на нее 60 тысячами рублей.

Прокурор Амурской области Руслан Медведев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу лично, в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий».

Как установило следствие, с середины декабря 2018 года по июнь 2019 года обвиняемый дал взятку государственному инспектору отдела контроля международных автомобильных перевозок Восточно-Сибирского МУГАДН в виде топливной карты с зачисленной на нее денежной суммой 60 тысяч рублей.

Взамен инспектор госоргана не должен был принимать меры по проверке веса грузовиков, принадлежащих организации, которые двигались с превышением параметров, не составлять протоколы по делам об административных правонарушениях, не привлекать организацию и водителей автомобилей к административной ответственности.

Преступление выявили сотрудники управления ФСБ России по Амурской области. Уголовное дело расследовалось следственным управлением Следственного комитета по Амурской области.

В соответствии с Уголовным кодексом РФ, за совершение указанного преступления суд может назначить наказание в виде штрафа до 1,5 миллиона рублей или в размере до 60-кратной суммы взятки, либо до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до 30-кратной суммы взятки, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. Уголовное дело рассмотрит Благовещенский городской суд.

Расследование уголовного дела в отношении госинспектора, принявшего взятку, продолжается.

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#закон #происшествия #суды #транспорт

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