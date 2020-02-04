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сегодня, 09:46 0

Россия ограничила въезд иностранцев из Китая

Россия ограничила въезд иностранцев из Китая
Фото: GETTY IMAGES

Россия с 4 февраля ограничила въезд через воздушные пункты пропуска иностранцев с территории Китая из-за коронавируса. Ряд граждан будут пропускать только в аэропорту Шереметьево. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

Решение, которое поручено исполнять Минтрансу совместно с ФСБ, Федеральной таможенной службой и Роспотребнадзором, вступило в силу с полуночи по московскому времени. Оно касается всех иностранных граждан, за исключением граждан государств – членов Евразийского экономического союза, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в России.

Кроме этого, МИД поручено уведомить Китай и другие страны о предусмотренных мерах, подчеркнув их особые обстоятельства и временный характер. Региональные власти обязали оказывать содействие в реализации распоряжения. Также им поручено провести разъяснительную работу среди населения, пишет РИА Новости.

Как сообщалось ранее, в конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения по всему миру превысило 17 тысяч человек, более 360 умерли.

Самая сложная ситуация в Китае, однако вирус проник и в другие страны, включая Россию. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.

Вице-премьер Татьяна Голикова 31 января объявила о решении правительства закрыть все регулярные рейсы российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Все рейсы теперь прилетают в отдельный терминал Шереметьева.

Кроме того, с 3 февраля РЖД полностью прекратили пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем.

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#здоровье #Китай #коронавирус в Китае

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