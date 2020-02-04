Ольга Бузова училась в школе только на 4 и 5: обзор прессы

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Интервью с Сергеем Брилёвым; об успешных пусках новейших ракет-перехватчиков; о том, что экспорт водки может вырасти до 500 миллионов долларов, рассказывают сегодня газеты. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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Сегодня «Российская газета» публикует большое интервью с журналистом-международником, телеведущим (и прочее и прочее) Сергеем Брилевым. Являясь со вчерашнего дня еще и президентом ассоциации «Глобальная энергия» (это «Газпром», «Сургутнефтегаз» и «Россети), он рассказал, как сделать «Глобальную энергию» еще более глобальной. И вот говорит он о напряженной работе на благо Родины, о взаимодействии самых разных стран в самых разных отраслях и направлениях, а в голове постукивает знание о том, что у Брилева – английское гражданство, что он подданный английской королевы, жилье у него в Великобритании. Ничего особенного, не он один такой, просто постукивает мысль, не более того.

Напишут же такое

Далее прочел заметку под рубрикой «Армия» – должны же мы знать о возможностях нашей обороны. Здесь рассказывается об успешных пусках новейших ракет-перехватчиков. То есть пульнут по нам наши враги (а у нас их с каждым днем все больше), а мы рраз – и уничтожим их, сохраняя наше историческое и культурное наследие – Кремль и Красную площадь. Пишут, что мы можем уничтожить вражескую цель даже в космическом пространстве. Еще пишут, что нашим ракетам не страшны противоракетные системы врага. Пишут, что для отвода глаз можно пустить ракету не по цели, а в обратном направлении, и, облетев земной шар (дальность полета – 18 тысяч километров), она ударит по противнику с тыла.

Вздохнув с облегчением, я подумал о том, что можно спать спокойно. Если б еще не коронавирус…

Полный абзац

Не думайте, что на этом публикации об оружии закончились. В другой заметке рассказывается о том, что экспорт водки может вырасти до 500 миллионов долларов (к концу прошлого года он не достигал 300 миллионов). Рассказывается, что экспорт этого напитка обладает огромным потенциалом: у него добрая слава за рубежом, чем и следует воспользоваться, удовлетворяя спрос потенциальных потребителей, число которых следует увеличивать. Не ракета, конечно, но тоже сбивает.

Также в номере

Еще, пожалуй, обращу ваше внимание на целевую страницу «Культура», где публикуются рассуждения на тему, есть ли будущее у толстых журналов. Многие, наверное, помнят, как объединялись соседи по лестничным площадкам, по отделам в учреждениях, чтобы в складчину выписать как можно больше изданий – в годы перестройки на страницах «Нового мира», «Знамени», «Звезды», «Октября» и других публиковались не только запрещенные, долго лежавшие в столах литературные произведения Трифонова, Бека, Гроссмана, но и крамольная по советским меркам публицистика. Что сегодня? Сегодня журналы влачат нищенское существование. Уже перестал выходить «Континент», умерла «Литературная учеба», 11 месяцев не выходил «Октябрь», под вопросом выход «Звезды»… Печально вздыхая, со скорбью на лице, перехожу к «Комсомольской правде».

На посошок

В «Комсомольской правде» рассказывается, как училась в школе Ольга Бузова. Узнаете, что только на 4 и 5. Она и пошла учиться в пять лет – по сути, вундеркинд! Читать и считать вообще начала чуть ли не у материнской груди. Но поведение у нее было… Описывается такой эпизод: переписывалась с каким-то мальчиком – внимание! – на стене туалета. Я, правда, так и не понял – мальчик ходил читать настенные записки в туалет для девочек или Оля шныряла в туалет для мальчиков. Про то, что приходила домой пьяная, говорить не буду, прочтите сами, а я, напевая старую, уже позабытую песенку о том, что «Школьные годы чудесные, с книгою, дружбою, песнею», приступил к изучению публикации о том, что на группе Дятлова, погибшей на перевале, испытывали сильные наркотики. Жаль только, пересказать не успеваю, лимит времени, знаете ли, исчерпан.