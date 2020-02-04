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сегодня, 09:20 2

В Приморье стали пропускать грузовики с овощами из Китая

В Приморье стали пропускать грузовики с овощами из Китая
Фото: pixabay.com

Чтобы избежать дефицита овощей, в Приморском крае через границу снова стали пропускать грузовики из Китая. Об этом сообщила пресс-служба краевой администрации.

Чиновники учли мнение экспертов о том, что запрещать ввоз фруктов и овощей не имеет смысла, поскольку новый коронавирус не стойкий в окружающей среде. Грузовики с китайскими товарами не пропускали в регион до 2 февраля, сообщается в инстаграм-аккаунте «Новости Владивостока» news.vl.

«Данная ситуация привела к дефициту китайских овощей на рынке, десятки фур не могли пересечь границу с Приморским краем», – отмечается в пресс-релизе администрации Приморского края. Ранее на резкое подорожание огурцов и помидоров и на начинающийся дефицит овощей стали жаловаться жители региона в соцсетях и местных СМИ.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», с 31 января правительство России ограничило движение через 16 КПП на границе с Китаем.

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#Китай #коронавирус в Китае #торговля #транспорт

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Комментарии
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  • Дукла

    Дукла
    9 минут назад

    у нас такого не будет

  • inoy

    inoy
    6 минут назад

    ценник не откатится на прежней уровень а потом и наши подтянутся, так закрепится новая цена огурцы!!!! со всех сторон гайки закручивают...

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