В Приморье стали пропускать грузовики с овощами из Китая

Чтобы избежать дефицита овощей, в Приморском крае через границу снова стали пропускать грузовики из Китая. Об этом сообщила пресс-служба краевой администрации.

Чиновники учли мнение экспертов о том, что запрещать ввоз фруктов и овощей не имеет смысла, поскольку новый коронавирус не стойкий в окружающей среде. Грузовики с китайскими товарами не пропускали в регион до 2 февраля, сообщается в инстаграм-аккаунте «Новости Владивостока» news.vl.

«Данная ситуация привела к дефициту китайских овощей на рынке, десятки фур не могли пересечь границу с Приморским краем», – отмечается в пресс-релизе администрации Приморского края. Ранее на резкое подорожание огурцов и помидоров и на начинающийся дефицит овощей стали жаловаться жители региона в соцсетях и местных СМИ.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», с 31 января правительство России ограничило движение через 16 КПП на границе с Китаем.