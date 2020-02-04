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сегодня, 09:17 0

Житель Сковородина получит 181 тысячу рублей накопительной пенсии

Житель Сковородина получит 181 тысячу рублей накопительной пенсии
Фото: Амур.инфо

Пенсионные накопления в феврале получат 397 жителей Амурской области на общую сумму 6,4 миллиона рублей. Самую большую сумму – 181 тысячу – получит житель Сковородина. Отделение Пенсионного фонда по региону профинансировало накопительную пенсию гражданам, обратившимся с заявлениями о выплате в декабре 2019 года.

Средний размер выплат составил более 16 тысяч рублей. Однако суммы у всех разные, в зависимости от прежней заработной платы, стажа и уплаченных работодателем страховых взносов. Получатели больших сумм, как правило, являются участниками программы софинансирования пенсионных накоплений. Они с 2009 года или позже перечисляли на свой счет дополнительные взносы, которые удваивались государством.

Несмотря на поэтапное повышение возраста обращения за страховой пенсией, свои пенсионные накопления амурчане по-прежнему смогут получать при достижении возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно) при соблюдении следующих условий:

  • – мужчины 1953 года рождения и моложе, женщины 1957 года рождения и моложе;
  • – официальное трудоустройство с 2002 года и позже;
  • – уплата страховых взносов на накопительную пенсию;
  • – неполучение единовременной накопительной выплаты ранее;
  • – соблюдение условий для назначения страховой пенсии по старости, а также права на досрочное назначение пенсии (необходимого страхового стажа и количества индивидуальных пенсионных коэффициентов).

Возрастное требование относится и к получателям пенсии по инвалидности. Данная пенсия им может назначаться досрочно, но получить накопления они могут только в 55 лет – женщины и 60 лет – мужчины.

Пенсионеры, которые были индивидуальными предпринимателями с 2002 по 2006 годы и делали отчисления в Пенсионный фонд, также могут получить свои накопления, сообщает пресс-служба ОПФР по Амурской области.

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#пенсии

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