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Три пакета РН «Союз-2.1б» готовы к пусковым кампаниям на Восточном

Три пакета РН «Союз-2.1б» готовы к пусковым кампаниям на Восточном
Фото: КЦ «Восточный»

На космодроме Восточный завершен цикл механической сборки пакета ракеты-носителя «Союз-2.1б». Пакет переведен в режим хранения до начала пусковой кампании. Это третий пакет РН «Союз-2.1б», собранный на Восточном в этом году. Первый был готов 15-го, второй – 24 января, и сейчас они также находятся в режиме хранения.

В ближайшее время на складе блоков унифицированного технического комплекса будут проведены работы по выгрузке и транспортировке створок головного обтекателя в монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя. По прибытии РБ «Фрегат» возобновятся работы в рамках пусковой кампании, сообщается на сайте ЦЭНКИ.

Ранее Амур.инфо сообщало, что с космодрома Восточный в 2020 году хотят запустить пять ракет.

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