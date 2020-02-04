В Амурском военкомате «народным экскурсоводам» рассказали, как искать информацию о своем ветеране

Благовещенский Центр краеведческих и музейных инициатив «Народный музей» начал проект «Вспомним поименно», он посвящен Году памяти и славы. Партнер проекта – военный комиссариат города Благовещенск и Благовещенского района. Его руководство предоставило архивные данные участников Великой Отечественной войны. На основе этих сведений в «Народном музее» организуют цикл мемориальных выставок с рассказами о фронтовиках-благовещенцах.

«Преимущественно это будут истории военнослужащих неофицерского состава: рядовых, ефрейторов, сержантов, прапорщиков и других. О фронтовиках рядового состава говорят, к сожалению, реже, но их подвиги не менее значимы, а судьба — зачастую яркая и интересная», — поделилась руководитель центра «Народный музей» Елена Пастухова.

Первая выставка в рамках проекта откроется в середине февраля, в ней примут участие и музеи Благовещенска - общественные, ведомственные и частные. Также историями о родственниках-фронтовиках поделятся участники «Школы народного экскурсовода».

В минувшую субботу любители-краеведы побывали на экскурсии в благовещенском военкомате. Посетителям дали рекомендации, как найти информацию о своем ветеране. А в качестве примера военный комиссар Сергей Годенчук и старший помощник Юрий Ползиков показали архивные документы, связанные с участниками Великой Отечественной войны, в частности красноармейские книжки, похоронки, учетные карточки. С февраля 2019 года в ведомстве оцифровали больше 17 тысяч документов и через областной военкомат отправили в Москву. Сведения станут достоянием мультимедийного музейного комплекса «Дорога Памяти», с помощью которого хотят увековечить память более чем о 33 миллионах героев.

Помимо работы «Школы народного экскурсовода», в «Народном музее» запланирована научно-практическая конференция, посвященная 75-летию Победы, проведение художественных выставок, продолжение краеведческого проекта «Передвижной Лекторий», посещение общественных и ведомственных музеев.

«Школа народного экскурсовода» действует при библиотеке «Центральная», расположенной по адресу: улица Красноармейская, 128.