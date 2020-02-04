Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4февраля
Предыдущая новость
сегодня, 01:29 1

В Амурском военкомате «народным экскурсоводам» рассказали, как искать информацию о своем ветеране

В Амурском военкомате «народным экскурсоводам» рассказали, как искать информацию о своем ветеране

Благовещенский Центр краеведческих и музейных инициатив «Народный музей» начал проект «Вспомним поименно», он посвящен Году памяти и славы. Партнер проекта – военный комиссариат города Благовещенск и Благовещенского района. Его руководство предоставило архивные данные участников Великой Отечественной войны. На основе этих сведений в «Народном музее» организуют цикл мемориальных выставок с рассказами о фронтовиках-благовещенцах.

«Преимущественно это будут истории военнослужащих неофицерского состава: рядовых, ефрейторов, сержантов, прапорщиков и других. О фронтовиках рядового состава говорят, к сожалению, реже, но их подвиги не менее значимы, а судьба — зачастую яркая и интересная», — поделилась руководитель центра «Народный музей» Елена Пастухова.

Первая выставка в рамках проекта откроется в середине февраля, в ней примут участие и музеи Благовещенска - общественные, ведомственные и частные. Также историями о родственниках-фронтовиках поделятся участники «Школы народного экскурсовода».

В минувшую субботу любители-краеведы побывали на экскурсии в благовещенском военкомате. Посетителям дали рекомендации, как найти информацию о своем ветеране. А в качестве примера военный комиссар Сергей Годенчук и старший помощник Юрий Ползиков показали архивные документы, связанные с участниками Великой Отечественной войны, в частности красноармейские книжки, похоронки, учетные карточки. С февраля 2019 года в ведомстве оцифровали больше 17 тысяч документов и через областной военкомат отправили в Москву. Сведения станут достоянием мультимедийного музейного комплекса «Дорога Памяти», с помощью которого хотят увековечить память более чем о 33 миллионах героев.

Помимо работы «Школы народного экскурсовода», в «Народном музее» запланирована научно-практическая конференция, посвященная 75-летию Победы, проведение художественных выставок, продолжение краеведческого проекта «Передвижной Лекторий», посещение общественных и ведомственных музеев.

«Школа народного экскурсовода» действует при библиотеке «Центральная», расположенной по адресу: улица Красноармейская, 128.

Просмотров всего: 13

#история #культура

распечатать


Культура 1

Умер режиссер Андрей Лапиков, поставивший в Амурском театре драмы несколько спектаклей
Культура 1

Новой рок-звездой Благовещенска стала Анастасия Михайлова
Культура

Благовещенскую молодежь приглашают на конкурс социальной рекламы «Отражение–2020»
Культура 12

В Благовещенске покажут знаменитое шоу Майкла Джексона
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • mm_Роберт Викторович

    mm_Роберт Викторович
    49 минут назад

    Хватит дрoчить или встречаться с неадекватными телками. Есть сайт где тусуются адекватные девушки без кидал, шлюх и содержанок. Там вы сможете найти как девушку для серьезных отношений так и на одну ночь! Потратьте пару минут и вы сами убедитесь, вот сайт ---- http://bit.do/xslove

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь