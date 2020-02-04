Выбор читателей за 3 февраля
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 3 февраля.
Школы Благовещенска эвакуируют (фото)
Утром 3 февраля в Благовещенске эвакуируют школы. Информация об этом поступила в редакцию ИА «Амур.инфо». Ее подтвердили городские власти.
Бедная семья усыновила мальчика, спустя годы он отблагодарил их
Джейви Лазаро Бадиле II рассказал в Facebook историю о своих приёмных родителях. Семья, несмотря на ограничения в финансах, взяла мальчика на воспитание, за что спустя годы получила благодарность в виде огромного дома.
Способ лечения коронавируса найден в Таиланде
В Таиланде врачи нашли эффективную комбинацию из уже существующих лекарств, которая справляется с коронавирусом. Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения страны сообщила South China Morning Post, передает Pravda.ru.
В Амурской области зарегистрировано 12 случаев гриппа
Амурское управление Роспотребнадзора в связи с неблагополучной ситуацией по заболеваемости коронавирусом в КНР продолжает проводить комплекс противоэпидемических мероприятий. С первых дней осложнения ситуации во всех пунктах пропуска через госграницу в Приамурье проводится двойной контроль лиц, прибывающих из КНР, с использованием тепловизионного оборудования.
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