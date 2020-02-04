Депутат Госдумы предлагает раздавать медицинские маски бесплатно

Аптечные сети просят не использовать в своих целях ситуацию с новым коронавирусом и не завышать цены. Первый заместитель комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов направил обращение на имя вице-премьера, главы оперативного штаба Татьяны Голиковой с предложением бесплатно выдавать маски всем заболевшим.

Также депутат предлагает увеличить финансирование разработки новых вакцин. Нилов рассказал «Парламентской газете», какие меры следует предпринять правительству, чтобы не допустить распространения коронавируса. «В ситуации с коронавирусом самое главное не поддаваться панике, а также соблюдать все рекомендации, которые устанавливаются компетентными органами», – уверен Нилов.

Он отметил дефицит и подорожание важных для здоровья товаров. «Считаю, что заболевшему человеку любым простудным заболеванием при постановке диагноза врач обязан выписывать кроме препаратов еще и рецепт на получения медицинской маски бесплатно. Для этого не нужен закон, должно быть постановление правительства. Бесплатная выдача медицинских масок позволит минимизировать количество заболевших, время врачей, а также последующие экономические потери работодателей и сотрудников. Почему этого не делают? Это в интересах не столько больного, сколько в интересах государства», – говорит депутат.

«Считаю, что заболевшему человеку любым простудным заболеванием при постановке диагноза врач обязан выписывать рецепт на получение медицинской маски бесплатно», – подчеркнул Нилов.

Также он предложил увеличить финансирование науки, особенно той ее части, которая занимается изобретением вакцин. «Китай сейчас демонстрирует потрясающую готовность: в кратчайшие сроки построили больницу, ведут разработку лекарства. Убежден, что нам есть чему у них поучиться», – высказался Олег Нилов.