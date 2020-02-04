Гороскоп 4 февраля: Рыбам стоит довериться первому впечатлению, а Скорпионы будут под пристальным вниманием

Восход Солнца: 08:00

Заход Солнца: 17:26

Солнце в Водолее.

Овен. День серьезных провокаций, авантюрных приключений, обмана. Непостоянство и пылкость заведет мужчин-Овнов в любовные сети. Однако звезды предупреждают, что роман будет кратковременным: очень скоро любовный шепот сменится холодным безразличием. Не исключено, что женщинам-Овнам придется выяснять отношения с друзьями или родственниками.

Телец. Сегодня Вас ожидает ухудшение самочувствия, вызванное перерасходом жизненной энергии, чередованием взлетов и падений. Отдых, рациональное питание, содержащее достаточное количество витаминов, и прогулки на природе помогут остановить негативные процессы. Несмотря на все тяжести, помехи и испытания на вашем пути, сохраняйте бодрость духа.

Близнецы. Уделите внимание семье. Ваше терпение и такт помогут создать обстановку доверия, уюта и душевной теплоты. Тщательно следите не только за своим здоровьем, но и за здоровьем близких. Не следует предаваться чревоугодию или увлекаться спиртными напитками. Это чревато нежелательными последствиями.

Рак. День символизирует трансформацию половой энергии. Сексуальная активность заметно снизится. Вероятен крупный скандал или разрыв отношений с давним партнером. Ссоры и взаимные обиды могут полностью исключить сложившиеся отношения. Велика вероятность невезения, что может привести к отчаянию. К вечеру отношения с окружающими будут приходить в норму. Не будьте педантичными и мелочными – это может вызвать только раздражение.

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Лев. Возможно, этот день позволит Вам осуществить самые заветные мечты в отношении особы противоположного пола. А вот деловые встречи не принесут желаемых результатов, поэтому, чтобы не портить себе настроения, лучше перенести их на среду. Не стоит строить больших планов, начинать новые дела, лучше заняться домашними проблемами. Будьте внимательны при работе с деловыми и ценными бумагами.

Дева. В первой половине дня возможны трудности и разочарования в личной жизни или осложнения в общении с родственниками или партнерами. Не рекомендуется заниматься делами, связанными с риском, азартными играми. Полезен отдых в кругу семьи, игры, прогулки в одиночестве. Во второй половине дня приготовьтесь услышать неожиданную приятную новость.

Весы. Сегодня постарайтесь найти в себе силы на время отойти от дел. День предполагает сосредоточение на духовных проблемах, уединение. Любые контакты могут привести к негативным результатам. Противопоказаны поспешность в суждениях, опрометчивость в поступках. Вечером полезна прогулка на свежем воздухе.

Скорпион. Интенсивные контакты и встречи обеспечены многим Скорпионам, особенно женщинам, которые всю будущую неделю будут испытывать на себе пристальное внимание мужчин. Мужчинам-Скорпионам звезды рекомендуют посвятить день подведению итогов, освобождению от накопившихся дел и проблем. Со второй половины дня полезно общение в коллективе, групповые занятия, совместная работа или отдых среди единомышленников.

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Стрелец. Неблагоприятный день для Стрельцов, занимающихся бизнесом. Склонность к самопотаканию, нерешительность, ошибки или иллюзорные представления могут повлечь за собой финансовые потери. В делах сердечных предвидится неожиданное приятное событие. Не исключено, что Вам удастся успешно решить неожиданно возникшие любовные проблемы. Так что смотрите в будущее с оптимизмом.

Козерог. Сегодня, вероятно, к Вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно впоследствии окажется не очень выгодным. Возможны осложнения в отношениях с детьми. Будьте терпеливы и внимательны к близким.

Водолей. Не исключено, что сегодня Вам посчастливится решить личные проблемы. Но только единицам из Водолеев удастся осуществить те мечты, которые не покидали их на протяжении всей жизни. Постарайтесь неподдаваться эйфории, владеть собой и не принимать поспешных, необдуманных решений. Многие Водолеи будут сегодня радушными хозяевами и почувствуют комфорт в обществе давних и верных друзей.

Рыбы. Удачный день, благоприятный для успешного завершения начатых дел, планирования и начала нового круга в вашей деятельности. Чтобы удержать удачу, определите границы своих достижений. Вы сможете ощущать себя на высоте в личной жизни. Ваша искренность и мудрость смогут расположить к вам многих людей. В любви доверяйте первому впечатлению и интуиции.

Астролог: Вальдемар Небоходцев