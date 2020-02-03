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3 февраля 2020, 23:45 0

Умер режиссер Андрей Лапиков, поставивший в Амурском театре драмы несколько спектаклей

Умер режиссер Андрей Лапиков, поставивший в Амурском театре драмы несколько спектаклей

На 70-м году жизни скончался известный театральный режиссер Андрей Лапиков. Новость об этом сообщили его родные и театральные коллеги. Андрей Викторович жил в Санкт-Петербурге, но часто работал в разных российских театрах. В Амурском театре драмы за период с 2003 до 2012 года он поставил 4 спектакля, которые снискали любовь местных театралов.

В 2003 году Андрей Викторович поставил на амурской сцене «Даму-невидимку» по пьесе испанского драматурга XVII века Педро Кальдерона с Мариной Щекиной в главной роли. В 2007 году работы было уже две: спектакль по пьесе Джона Патрика «Как бы нам пришить старушку» с народной артисткой Анной Лаптевой в главной роли и «Всё в саду» по Олби. В 2012 году Андрей Лапиков работал над постановкой по пьесе Пьера Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро». В 2007 году режиссер был гостем программы «Простые вопросы».

Андрей Лапиков родился в 1950 году в семье известных уральских геологов. С 16 лет жил в Ленинграде. В 1973 году окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, ныне это — Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства.

По окончанию института работал режиссером драматического театра в Петропавловске-Камчатском. За долгие годы творческой деятельности Андрей Лапиков объехал множество городов. Работал в театрах Тюмени, Алтая, Тамбова, Хабаровска, Уссурийска, Комсомольска-на-Амуре и других театральных площадках.

Похоронят режиссера Андрея Лапикова в Санкт-Петербурге на Ковалевском кладбище в пятницу, 7 февраля.

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