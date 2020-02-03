В Белогорске подсчитали экономию родителей за посещение детсадов

Фото: администрация Белогорска

740 тысяч рублей сэкономили родители Белогорска в январе благодаря тому, что их дети систематически посещали детские сады. Инициатива предоставлять скидку 25 % от платы за содержание ребенка в муниципальном детском саду самым дисциплинированным семьям принадлежит главе города Станиславу Мелюкову.

Итоги первого месяца реализации такой инициативы подвели в комитете по образованию администрации Белогорска. Скидка составила 49,75 рубля за 1 день посещения. За 17 полных дней января ей воспользовались 877 человек.

С 1 января 2020 года при утвержденной плате за содержание ребенка в детском саду в 199 рублей в день, каждый родитель, помимо областной компенсации родительской платы в 20, 50 и 70 %, может получить и городскую скидку в 25 % за постоянное посещение детского сада. Новое правило, уверен Станислав Мелюков, позволит не только экономить семейные бюджеты, но и повысит дисциплину посещения дошкольных учреждений. Последняя, констатируют в комитете по образованию, далека от идеальной. Так, к примеру, на 1 января 2020 года в детские сады Белогорска записаны 3 567 детей. Однако в январе посещаемость составила 61 %, что ниже декабрьского показателя на 8 %.

В комитете по образованию Белогорска отметили, что часть детей не посещает детский сад в связи с сезонным ОРВИ. Однако есть и те, кто не водит ребенка в дошкольное учреждение без объективных причин. Для увеличения охвата детского населения дошкольным образованием главой города дан ряд поручений. Скидка за посещение всех дней месяца – один из стимулов обеспечить наполняемость детских садов на 100 %.

Насколько выгодно систематически водить ребенка в дошкольное учреждение родители Белогорска могут посчитать самостоятельно. На главной странице официального сайта белогорск.рф по поручению главы города размещен онлайн калькулятор. Он позволяет оценить экономию семейного бюджета автоматически, с учетом всех возможных компенсаций, скидок и количества детей, посещающих детский сад. Белогорцы воспользовались калькулятором уже почти две тысячи раз, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.