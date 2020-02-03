Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3февраля
Предыдущая новость
сегодня, 21:49 0

В Белогорске подсчитали экономию родителей за посещение детсадов

В Белогорске подсчитали экономию родителей за посещение детсадов
Фото: администрация Белогорска

740 тысяч рублей сэкономили родители Белогорска в январе благодаря тому, что их дети систематически посещали детские сады. Инициатива предоставлять скидку 25 % от платы за содержание ребенка в муниципальном детском саду самым дисциплинированным семьям принадлежит главе города Станиславу Мелюкову.

Итоги первого месяца реализации такой инициативы подвели в комитете по образованию администрации Белогорска. Скидка составила 49,75 рубля за 1 день посещения. За 17 полных дней января ей воспользовались 877 человек.

С 1 января 2020 года при утвержденной плате за содержание ребенка в детском саду в 199 рублей в день, каждый родитель, помимо областной компенсации родительской платы в 20, 50 и 70 %, может получить и городскую скидку в 25 % за постоянное посещение детского сада. Новое правило, уверен Станислав Мелюков, позволит не только экономить семейные бюджеты, но и повысит дисциплину посещения дошкольных учреждений. Последняя, констатируют в комитете по образованию, далека от идеальной. Так, к примеру, на 1 января 2020 года в детские сады Белогорска записаны 3 567 детей. Однако в январе посещаемость составила 61 %, что ниже декабрьского показателя на 8 %.

В комитете по образованию Белогорска отметили, что часть детей не посещает детский сад в связи с сезонным ОРВИ. Однако есть и те, кто не водит ребенка в дошкольное учреждение без объективных причин. Для увеличения охвата детского населения дошкольным образованием главой города дан ряд поручений. Скидка за посещение всех дней месяца – один из стимулов обеспечить наполняемость детских садов на 100 %.

Насколько выгодно систематически водить ребенка в дошкольное учреждение родители Белогорска могут посчитать самостоятельно. На главной странице официального сайта белогорск.рф по поручению главы города размещен онлайн калькулятор. Он позволяет оценить экономию семейного бюджета автоматически, с учетом всех возможных компенсаций, скидок и количества детей, посещающих детский сад. Белогорцы воспользовались калькулятором уже почти две тысячи раз, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

Просмотров всего: 59

#администрация Белогорска #Белогорск #дети

распечатать


Спорт

В Тынде прошли «Холодные гонки–2020»

Происшествия 1

Амурчанка пошла под суд из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве

Общество

Бассейн вместо спортзала: в «Надежде» стартовали бесплатные занятия для школьников (видео)

Общество 4

В Белогорске первоклассников досрочно отправили на каникулы
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь