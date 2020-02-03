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3февраля
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сегодня, 21:04 0

Ветеранам выдадут бесплатные мобильные телефоны

Ветеранам выдадут бесплатные мобильные телефоны
Фото: rg.ru

Каждый российский ветеран или инвалид Великой Отечественной войны получит бесплатный мобильный телефон с контактами для связи с социальными службами и волонтерами. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«На конец минувшего года в стране насчитывалось порядка 60 000 фронтовиков, – заявил депутат. – Очень важно, чтобы у пожилого человека в критическую минуту не было необходимости ничего искать». Имея на руках телефон, ветеран сможет нажать на тревожную кнопку, пояснил Хинштнейн.

Еще одним направлением совместной работы партии «Единая Россия» и волонтеров станет инициатива о персональном уходе за каждым фронтовиком, рассказал депутат. «Наша задача – сделать все, чтобы каждый день этих людей был максимально счастливым», – подчеркнул глава комитета.

Как сообщает «Российская газета», в середине января тема, связанная со связью для ветеранов, поднималась в ходе общения президента с блокадниками и представителями патриотических организаций в Санкт-Петербурге. Владимир Путин обещал поддержку проекту «Помощь для ветеранов». Если участнику Великой Отечественной войны понадобятся продукты, содействие для выхода из дома или помощь на дачном участке, он сможет просто нажать кнопку на телефоне и получить такую поддержку. Этим займутся волонтеры, пояснили тогда в Общероссийском народном фронте.

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#российская власть #связь

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