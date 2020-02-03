В День борьбы против рака в Благовещенске проведут осмотры и консультации

Во вторник, 4 февраля, в Благовещенске отметят Всемирный день борьбы против рака. В этот день в поликлиниках города врачи проведут консультации и распространят памятки с информацией по вопросам профилактики и своевременной диагностики онкологических заболеваний.

Всемирный день борьбы против рака был провозглашен Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями в 2005 году. Цель этого международного дня – повышение осведомленности населения о злокачественных новообразованиях, занимающих одно их лидирующих мест в структуре смертности населения, привлечение внимания к их предотвращению, своевременному выявлению и адекватному лечению.

Рак – это общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть организма. Одним из характерных признаков рака является быстрое образование аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ. Известно, что возникновение 43 % раковых заболеваний можно было предотвратить с помощью норм здорового поведения. К ним относятся ограничение и отказ о курения; физическая активность; сбалансированное питание, вакцинация против вирусов, вызывающих рак печени и шейки матки; дозированное пребывание на солнце.

Главными причинами появления рака считаются: химические канцерогены (табачный дым, асбест, загрязнители воды и продуктов питания); ультрафиолетовое и ионизирующее излучения; биологические канцерогены – вирусы, бактерии, паразиты. Следует также помнить о том, что с возрастом риск заболеть раком возрастает, поэтому нужно регулярно проверяться и не пренебрегать диспансеризацией и профилактическими осмотрами

При появлении следующих симптомов необходимо срочно обращаться к врачу: быстрая утомляемость и немотивируемая усталость, высокая температура на протяжении долгого времени, наличие уплотнений под кожей, на коже, в паху, в области молочных желез, в подмышечной впадине, увеличение лимфатических узлов, наличие примесей в выделениях, длительные боли в различных органах, изменение тембра голоса, хронический кашель, незаживающие раны и язвы, быстрое снижение веса без причин.

Во вторник, 4 февраля, во всех поликлиниках Благовещенска с 9:00 до 15:00 проведут приемы пациентов в смотровых кабинетах, консультации врачей онкологов, раздачу памяток и буклетов. Будут работать телефоны горячей линии по вопросам профилактики и своевременной диагностики онкологических заболеваний.

поликлиника № 1: (4162) 47-51-69, 33-73-95;

поликлиника № 2: 33-00-10;

поликлиника № 3: 77-24-15;

поликлиника № 4: 33-22-29.

В субботу, 8 февраля, Амурский областной онкологический диспансер проведет день открытых дверей. Прием пройдет с 08:00 до 14:00. Записаться можно по телефону: (4162) 77-57-17.

В рамках дня открытых дверей в поликлинике онкологического диспансера по адресу: Благовещенск, улица Октябрьская, 110, кабинет 13, будут организованы прием врачей – онколог, гинеколог, маммолог; забор крови у людей старше 40 лет на онкомаркеры. Предварительная запись не требуется. Кровь сдают только натощак.