Губернатор Амурской области обсудил сотрудничество с генконсулом Германии

Губернатор Василий Орлов встретился с генконсулом Федеративной Республики Германия Петером Бломайером. Стороны обсудили сотрудничество по ряду направлений – таких как туризм, сельское хозяйство, а также работа над осуществлением крупных инвестиционных проектов.

В понедельник, 3 февраля, губернатор Василий Орлов встретился с генеральным консулом Петером Бломайером, представил потенциал региона и возможные сферы взаимодействия. Глава Приамурья отметил, что в области на строительстве газоперерабатывающего завода в качестве подрядной организации выступает немецкая компания Linde AG.

Василий Александрович рассказал, что регион активно развивается, есть крупнейшие инвестиционные проекты – строятся гражданский космодром Восточный; самый большой в Европе и второй по размеру в мире газоперерабатывающий завод.

«Строительство и ввод в эксплуатацию газохимического комплекса компании "СИБУР" создаст возможность для развития производств полимера. Наличие сырья полимеров, думаю, было бы интересно для немецких инвесторов», – сказал губернатор Амурской области.

У Приамурья значительный транзитный потенциал – по территории региона проходят Транссиб, БАМ, федеральные автодороги, в перспективе состоится запуск нового международного транспортного коридора между Россией и Китаем в связи с вводом в эксплуатацию автомобильного моста.

Еще одно направление сельское хозяйство. «Готовы принять германских инвесторов с немецкими технологиями в этой сфере», – сказал Василий Орлов. Петер Бломаейр в свою очередь предложил рассмотреть возможность поставки немецкой техники для сельского хозяйства.

В качестве еще одного проекта сотрудничества с Приамурьем, которое может быть интересно для немецких инвесторов, – возможность принять участие в создании инфраструктуры для сферы туризма, в частности строительство гостиниц международного класса. Амурская область тесно граничит с Китаем. В регионе реализуется уникальный проект – первая в мире трансграничная канатная дорога. Она не только соединит центр области, город Благовещенск, и приграничный город Хэйхэ стабильным пассажирским сообщением, но и сама станет новым интересным объектом туризма.

Точкой взаимодействия может быть сотрудничество в гуманитарной сфере. «Когда получаешь в зону ответственности такой большой регион, задаешься вопросом, как с ним можно познакомиться. И я это делаю таким образом – много езжу, смотрю на страну и людей, – поделился генеральный консул. – Для нас это возможность обратить внимание участников из Германии на ваш регион. Мы, как генеральное консульство, выполняем роль почтальона – информацию, которую мы получаем, мы передаем в министерство иностранных дел и дальше эта информация передается в министерство экономики, оно по своим каналам распространяет ее по предпринимателям – в торгово-промышленные палаты, в большие союзы предпринимателей. Большинство германских компаний работает в центральной России. Для нас, как для генерального консульства, которое отвечает за регионы Сибири и Дальнего Востока, это является вызовом – обратить внимание на регионы, которые находятся в Сибири и на Дальнем Востоке».

Стороны выразили высокую заинтересованность в развитии дружеских и деловых контактов.

Как отмечает правительство Амурской области, это первый визит генерального консула ФРГ в Амурскую область. Пробыть в регионе Петер Бломайер планирует неделю.