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Сообщения о минировании благовещенских школ оказались ложными

Сообщения о минировании благовещенских школ оказались ложными
Фото: admblag.ru

В Благовещенске проверены все общеобразовательные учреждения, получившие сообщения о минировании. Тревога оказалась ложной.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», утром в понедельник, 3 февраля, в школах Благовещенска прошла эвакуация. Причиной стали сообщения о минировании. По данным администрации областного центра, были эвакуированы более 15 000 человек, из них 1 100 сотрудников школ. «Коллективы провели эвакуацию организованно и своевременно», – отмечают в администрации Благовещенска.

На всех объектах отработали оперативные службы. На текущий момент все здания осмотрены, сигналы оказались ложными.

Волна сообщений о минировании прокатывается не в первый раз. Эвакуации детей проводятся в Благовещенске, Хабаровске, Владивостоке и других городах Дальневосточного федерального округа.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», рассылки осуществлялись с использованием нидерландского сервиса Startmail – доступ к нему в России заблокировали. Сообщения о минировании продолжают поступать с швейцарского сервиса Protonmail.

Чтобы остановить нынешнюю волну «минирований», Роскомнадзор и Генпрокуратура с 29 января заблокировали швейцарский сервис на территории России. В Роскомнадзоре добавили, что неоднократно получали от Protonmail категорические отказы предоставить данные о личностях «минеров», а также ограничить доступ к ресурсам, «используемым для дестабилизации ситуации в стране и нагнетания напряженности». В компании назвали блокировку необоснованной и заявили, что готовы к диалогу с российскими властями, пишет РИА Новости.

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#закон #криминал #происшествия #школа

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