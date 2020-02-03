Житель Белогорска ждет суда за свой запас гашишного масла

В Белогорске следователи отдела полиции окончили расследование дела о незаконном обороте наркотиков. Обвиняемый – 30-летний мужчина. За приобретение и хранение гашишного масла ему может грозить лишение свободы.

Жителя города обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение и перевозка без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере».

В августе 2019 года сотрудники МО МВД России «Белогорский» в ходе оперативно-розыскных мероприятий в селе Васильевка обнаружили на чердаке летней кухни гашишное масло. Выяснилось, что наркотик спрятал местный житель. Как сообщает амурское управление МВД России, он изготовил его для личного потребления.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. В настоящее время расследование окончено. Фигурант уголовного дела предстанет перед судом.

В соответствии с действующим законодательством, за совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года.