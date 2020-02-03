Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:43 1

Житель Белогорска ждет суда за свой запас гашишного масла

Житель Белогорска ждет суда за свой запас гашишного масла
Фото: amur.info

В Белогорске следователи отдела полиции окончили расследование дела о незаконном обороте наркотиков. Обвиняемый – 30-летний мужчина. За приобретение и хранение гашишного масла ему может грозить лишение свободы.

Жителя города обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение и перевозка без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере».

В августе 2019 года сотрудники МО МВД России «Белогорский» в ходе оперативно-розыскных мероприятий в селе Васильевка обнаружили на чердаке летней кухни гашишное масло. Выяснилось, что наркотик спрятал местный житель. Как сообщает амурское управление МВД России, он изготовил его для личного потребления.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. В настоящее время расследование окончено. Фигурант уголовного дела предстанет перед судом.

В соответствии с действующим законодательством, за совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года.

Просмотров всего: 67

#закон #криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

Сообщения о минировании благовещенских школ оказались ложными
Происшествия

В Благовещенске нелицензионный алкоголь пытались спрятать в коробке с чипсами
Общество 1

В России создадут новую систему экстренного реагирования
Происшествия

За неуплату алиментов благовещенец осужден к реальному лишению свободы
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • tankist btb

    tankist btb
    25 минут назад

    комуто светит большой срок. а зведа сериала Бочкареа отделалась мизерным штрафом

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь