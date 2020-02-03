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сегодня, 19:29 0

Благовещенская хоккейная команда завоевала 1-е место в спартакиаде городов Приамурья

Благовещенская хоккейная команда завоевала 1-е место в спартакиаде городов Приамурья
Фото: instagram.com

Сборная Благовещенска заняла первое место в спартакиаде городов Приамурья по хоккею. Соревнования проходили в Свободном с 30 января по 2 февраля.

За победу боролись шесть команд. В финал вышли только две из них. В итоге Благовещенск обошел Свободный со счетом 5:3. Третье место завоевали спортсмены из Тынды.

Следующие встречи сборных городов Амурской области состоятся в Благовещенске. В пятницу и субботу – 14 и 15 февраля – пройдут соревнования по хоккею с мячом на стадионе «Амур», анонсирует администрация Благовещенска.

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#Свободный #спорт

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