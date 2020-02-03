В Благовещенске нелицензионный алкоголь пытались спрятать в коробке с чипсами

Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области требует привлечь предпринимателей, торгующих алкоголем без лицензии. Шести бизнесменам грозит ответственность за нарушения. Соответствующие заявления поступили в Арбитражный суд Амурской области.

Наказание грозит шести индивидуальным предпринимателям. Их обвиняют в совершении правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.17 КоАП РФ «Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии».

Как следует из заявлений, на основании обращений граждан с сообщениями о продаже контрафактной алкогольной продукции, должностные лица министерства провели осмотры четырех торговых точек в Благовещенске, магазина «Малина» в городе Сковородино и магазина «Синичка» в поселке Ерофей Павлович.

В Благовещенске при осмотре на улице Зейской, в подсобном помещении, отгороженном холодильниками от торгового зала, была обнаружена алкогольная продукция – пиво, пивные напитки – в количестве 389 единиц, а также 40 бутылок водки без маркировки. Сопроводительные документы на алкогольную продукцию, подтверждающие легальность ее производства и оборота, предприниматель не предоставил.

На складе магазина на улице Воронкова проверяющие выявили факт хранения 15 бутылок водки без маркировки. В следующем магазине на улице Студенческой водку спрятали в коробку с чипсами. Как сообщает пресс-служба Арбитражного суда Амурской области, каждая из четырех бутылок была упакована в черный полиэтиленовый пакет. В подсобном помещении этой же торговой точки нашлось еще 15 бутылок. Они были завернуты в пакеты и спрятаны в коробку с постельными принадлежностями.

В подсобке торгового павильона по улице Строителей нашли два бутылки водки. Всю алкогольную продукцию из магазинов изъяли.

В Сковородине в магазине по переулку Северный обнаружено и изъято шесть единиц алкогольной продукции. Крупная партия – 455 единиц немаркированной продукции и 458 единиц маркированной – изъята в поселке Ерофей Павлович. Документы на алкогольную продукцию, подтверждающие легальность ее производства и оборота, предприниматель не предоставил.

Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области за совершение правонарушения просит привлечь предпринимателей к административной ответственности, а также уничтожить весь изъятый алкоголь.

«За данный вид нарушения Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа на должностных лиц в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей или дисквалификация на срок от двух до трех лет», – сообщает Арбитражный суд Амурской области.

Судебные заседания по этим шести делам состоятся в феврале 2020 года.