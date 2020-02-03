В Амурской области будут судить мотоциклиста, сбившего девушку

Следователи полиции Михайловского района завершили расследование уголовного дела по ДТП, в котором пострадала девушка-пешеход. Мотоциклист, сбивший амурчанку, был пьян. Сейчас ему грозит лишение свободы.

Фигурант уголовного дела – житель села Нижняя Полтавка Константиновского района. Мужчина 1985 года рождения обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 264 УК РФ, статьи 264.1 УК РФ, пункта «в» части 2 статьи 115 УК РФ.

По данным следствия, в июне прошлого, 2019 года, мужчина, управляя мотоциклом, допустил наезд на девушку 2003 года рождения. В результате ДТП пешеход получила тяжкий вред здоровью. Водителя задержали сотрудники ДПС ГИБДД МО МВД России «Михайловский». Медицинское освидетельствование показало, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как выяснилось, в 2018 году обвиняемый уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством при нахождении в состоянии опьянения. Тогда его лишили водительских прав. В поле зрения правоохранительных органов нарушитель попал еще и в июле 2019-го. Будучи в состоянии алкогольного опьянения он напал на односельчанина и нанес ему телесные повреждения пневматическим пистолетом.

В настоящий момент расследование уголовного дела окончено. Его фигурант предстанет перед судом.