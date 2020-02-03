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Зараженная коронавирусом женщина родила здоровую дочь

Зараженная коронавирусом женщина родила здоровую дочь
Фото: Christian Abella с сайта Pixabay

В Харбине зараженная коронавирусом женщина родила здоровую девочку. По данным врачей, девочка родилась без вируса и идет на поправку.

Пациентка, имя которой не уточняется, находилась на 38-й неделе беременности. 30 января врачи решили провести кесарево сечение, поскольку состояние женщины ухудшалось. Вес новорожденной составлял 3,05 килограмма. Врачи оценили здоровье младенца на десять из десяти баллов по шкале Апгар.

Медики, принимавшие участие в родах, проходят проверку на коронавирус. У новорожденной девочки дважды взяли анализ на наличие коронавируса 31 января и 2 февраля. В обоих случая результат был отрицательным. Мать и дочь находятся под наблюдением докторов в изолированных палатах. По данным врачей, женщина идет на поправку, сообщает «Лента.ру».

В конце декабря китайские власти зафиксировали в городе Ухань вспышку коронавируса 2019-nCoV. Эвакуация россиян из наиболее пораженных коронавирусом районов Китая начнется 3-4 февраля. Известно, что вирус способен передаваться от человека к человеку. По данным на полночь воскресенья, 2 февраля, помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России.

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#Китай #коронавирус в Китае

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