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сегодня, 18:02 0

В Приамурье появится второй арендный дом

В Приамурье появится второй арендный дом
Фото: pixabay.com

Решение жилищных вопросов граждан отдельных категорий обсудили на совещании под руководством губернатора Амурской области Василия Орлова. Потребность в арендном жилье для работников бюджетной сферы в крупных городах области составляет более 270 квартир. Наибольшее число жилых помещений 152 – необходимо в Свободном.

На сегодняшний день Амурским ипотечным агентством уже взят в аренду земельный участок в Свободном площадью 3 200 квадратных метров.

Здесь планируется возвести арендный дом. В текущем году будут проведены изыскания и разработка проектной документации, министерством строительства и архитектуры области определен надежный застройщик. По завершению проектирования и госэкспертизы в начале 2021 года строители приступят к работам.

При наличии потребности часть квартир будет предоставлена детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, а также для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

В Свободном продолжается подготовка к строительству и 5-этажного дома на 60 квартир. Проектная документация сейчас проходит госэкспертизу. К строительству планируется приступить в мае 2020 года, сообщает амурское правительство.

«Амурское ипотечное агентство» уже имеет опыт сдачи на условиях коммерческого найма 121 квартиры в трех арендных домах, расположенных в Свободном, Белогорске и Благовещенске.

Руководитель агентства Эдуард Комирный отчитался и о проделанной работе по строительству малоэтажных жилых домов в селах в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий Амурской области». Ранее поручение о комплексной застройке жилья в селах было дано главой региона.

Подобран земельный участок площадью 227 тыс. кв. м. в селе Волково Благовещенского района, участки не затопляемы. В течение года здесь планируется построить до 50 домов. Всего же на этой площади возможно построить до 200 домов. Прорабатывается вопрос создание инфраструктуры.

Акционерному обществу «Амурское ипотечное агентство (100 % активов которого находится в собственности Правительства Амурской области) на проведение застройки будет выделено порядка 100 млн. рублей.

«Возможно, купить дома пожелают не только жители, утратившие жилье в результате наводнения, но и молодые специалисты, решившие переехать на работу в село. Помимо села Волково, нужно рассмотреть и другие территории, где жилье будет востребовано. С учетом «Дальневосточной ипотеки» спрос на новостройки в селах будет расти», – сказал Василий Орлов.

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#строительство

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