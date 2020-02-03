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сегодня, 18:08 1

В России создадут новую систему экстренного реагирования

В России может появиться новый сервис экстренной связи на базе спутниковой системы «Марафон IoT». Технология перспективна для поиска людей и контроля за грузами, но запуск системы обойдется в 31 миллиард рублей, а их источник пока не найден.

В ноябре 2019 года некоммерческое партнерство «ГЛОНАСС» предложило «Роскосмосу» создать систему экстренной связи под рабочим названием Save+, рассказал РБК президент организации Александр Гурко.

Она может служить как система поиска и спасения и информировать службы реагирования о чрезвычайных ситуациях, а также работать как система оповещения, рассказал Гурко. Принцип работы Save+ будет следующим: устройство пользователя будет оборудовано тревожной кнопкой, при нажатии на которую оператор Save+ получит сигнал, который он сможет передать в службу экстренного реагирования, волонтерам или в медицинские организации. При определенных настройках для подачи сигнала нажимать на кнопку не потребуется, например, он может передаваться сам, когда у владельца устройства поднимается давление до критического уровня.

Гурко напомнил, что в России уже работает подобная система на базе технологии мобильной связи GSM (ЭРА-ГЛОНАСС), но она используется в первую очередь для помощи при дорожно-транспортных происшествиях.

«Наша цель – создать конкурентоспособный сервис, основанный на использовании спутниковых технологий навигации и связи с глобальным покрытием», – уточнил президент НП. Стоимость реализации проекта и другие финансовые аспекты он не назвал.


По словам источника РБК, знакомого с планами по запуску Save+, предполагается, что у тревожной кнопки будет несколько формфакторов: ее можно будет встраивать в одежду, наручные часы, брелоки, делать совместимой со смартфонами, устанавливать в автомобилях и на судах.

«Стоимость кнопки составит менее 10 долларов (639 рублей по текущему курсу), а годовая подписка на сервис не превысит 5 долларов (319 рублей). Первые абоненты у сервиса появятся в 2023 году, а к 2030 году их количество достигнет 225 миллионов человек. К этому моменту чистый дисконтированный доход проекта составит согласно прогнозу 1,8 миллиарда долларов (115 миллиардов рублей)», — надеется собеседник РБК.

Планируется интеграция системы Save+ с системой ЭРА-ГЛОНАСС для обеспечения глобального сервиса.

В некоммерческое партнерство «ГЛОНАСС» входят мобильные операторы «большой тройки», «Яндекс», «Ростелеком», а также представители космической отрасли. Предполагается, что Save+ будет работать через спутниковую систему интернета вещей «Марафон IoT», которую планируется запустить в рамках ФЦП «Сфера». Эта программа была анонсирована президентом России Владимиром Путиным на прямой линии в июне 2018 года. Она должна объединить как существующие спутниковые проекты – навигационную систему ГЛОНАСС, телевещательную «Экспресс», систему персональной спутниковой связи «Гонец», так и новые – систему спутниковой связи «Экспресс-РВ», среднеорбитальную систему широкополосного доступа в интернет «Скиф», системы дистанционного зондирования Земли и другие. Ранее замруководителя Россвязи Игорь Чурсин говорил, что ФЦП «Сфера» может быть утверждена до конца 2019 года, но этого до сих пор не произошло.

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#происшествия #технологии

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  • Дукла

    Дукла
    49 минут назад

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