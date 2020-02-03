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сегодня, 17:42 1

Способ лечения коронавируса найден в Таиланде

Способ лечения коронавируса найден в Таиланде
Фото: pixabay.com

В Таиланде врачи нашли эффективную комбинацию из уже существующих лекарств, которая справляется с коронавирусом. Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения страны сообщила South China Morning Post, передает Pravda.ru.

71-летняя пациентка, поступившая в крайне тяжелом состоянии в одну из клиник Бангкока, пошла на поправку после того, как для ее лечения врачи применили «Осельтамивир» (препарат от гриппа) и «Лопинавир / Ритонавир» (лекарство от СПИДа).

«Через 48 часов после начала лечения тест на коронавирус показал отрицательный результат», – уверяют бангкокские медики.

В настоящее время в лабораториях Таиланда проводятся исследования, которые или подтвердят находку врачей, или выяснят, что это выздоровление было реакцией конкретного организма.

По данным на 14:00 3 февраля, в Китае зарегистрировано 17 257 заболевших коронавирусом, заболевание подозревается у 21 558 человек, вылечились 475. Вирус унес жизни 361 человека.

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#здоровье #коронавирус в Китае

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Комментарии
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  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    1 час назад

    а я то думал метод, основанный на удовольствии(

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