Иностранцев, зараженных коронавирусом, могут депортировать из России

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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил на оперативном совещании с членами правительства, что иностранцев могут депортировать в случае выявления у них коронавируса. По его словам, это предусматривает национальный план по борьбе с инфекцией.

«Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе это изоляция и карантин»,— сказал председатель правительства.

Премьер также отметил, что китайский коронавирус внесен в список опасных болезней. Постановление об этом он подписал 31 января.

Михаил Мишустин также сообщил, что Китаю направят гуманитарную помощь, пишет «Коммерсант».

Новый коронавирус 2019-nCoV был обнаружен в Китае в декабре 2019 года. От заболевания погибло уже более 360 человек, число заразившихся превышает 17 тысяч человек. Случаи заболевания были обнаружены и в других странах. В России выявлено два таких случая — в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая.

В России работает штаб по противодействию коронавирусу, его возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова. Из-за новой инфекции закрыта граница на Дальнем Востоке, приостановлено железнодорожное пассажирское сообщение с Китаем. С 1 февраля российские авиаперевозчики могут работать только в чартерном режиме.

Заболевание передается воздушно-капельным путем, а также контактным способом — через прикосновение грязными руками к глазам. Чтобы заболеть, достаточно находиться на расстоянии одного-двух метров от больного. Основными симптомами пневмонии являются затрудненное дыхание, вплоть до дыхательной недостаточности, сухой кашель, слабость, повышенная температура тела. Иногда болезнь протекает без пневмонии, но с редким сухим кашлем и небольшой температурой. Однако заразить других способен даже больной, имеющий слабо выраженные симптомы.