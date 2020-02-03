Из-за ремонта трех больших участков дорог в Благовещенске ожидается сложная ситуация

В амурском минтрансе прошло установочное совещание проектной группы нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В Благовещенске специалисты намерены увеличить пропускную способность альтернативных дорог, чтобы свести к минимуму неудобства горожан.

В предстоящем дорожном сезоне, кроме текущего ремонта улично-дорожной сети, на пяти объектах благовещенской агломерации будет вестись комплексный ремонт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«По поручению губернатора в прошлом году, на выделенные федеральные средства мы должны ежегодно ремонтировать две магистральные улицы городской Благовещенской агломерации. По итогам опроса жителей в этом году в Благовещенске включили в ремонт улицу Калинина от Краснофлотской до Тенистой и улицу Воронкова от Новотроицкого шоссе до Тепличной. Ремонт путепровода на улице Загородной – это необходимость, не ремонтировать нельзя. Да, будет сложная дорожно-транспортная ситуация летом, сейчас мы работаем над разведением транспортных потоков в период работ», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

По словам министра, от подрядчиков требуется полная готовность к началу работ: заготовка материалов, спецтехники.

«Места производства работ должны быть обустроены в соответствие с нормативными требованиями и с соблюдением техники безопасности, должен быть порядок на рабочем месте, участки должны иметь паспорт объекта. При ведении работ в районе жилого сектора нужно обеспечить жителям возможность прохода, культура производства должна быть соблюдена», – отметил глава ведомства.

В проектную группу нацпроекта БКАД входят представители регионального УГИБДД, специалисты минтранса и Амурупрадора, руководство администраций города Благовещенск и Благовещенского района, участники общественного контроля, подрядные организации, заключившие по итогам аукционов госконтракты на объекты 2020 года в рамках проекта.

Александр Зеленин отметил необходимость включения в работу всех участников по формированию транспортной схемы на период дорожных работ и не допустить коллапса на дорогах.

«В течение недели подрядные организации предоставят график производства работ на объектах, для того чтобы мы понимали, в какой период и какие участки будут перекрываться. На основании графика будет смоделирована схема альтернативных маршрутов как для автомобилей, так и для общественного городского транспорта», – добавил министр.

Также администрациям Благовещенска и Благовещенского района дано поручение с приходом положительных температур незамедлительно приступать к текущему ремонту и обновлению разметки, обеспечить проезд по улицам, на которые будет перераспределено движение транспорта, сообщает пресс-служба регионального минтранса.

«В этом году на объекты по нацпроекту БКАД законтрактовались на полгода раньше, а значит подрядчики должны быть готовы к объемам и этапам работ, а также следить за прогнозом, не ждать лета, которое может принести дожди. Администрации должны грамотно скорректировать движение транспорта. От всех участников требуем делового подхода в работе в предстоящий сезон», – подвел итог совещания министр Александр Зеленин.