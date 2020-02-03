Школьников Благовещенского района возят на занятия на новых автобусах

Школьников Приамурья начали возить на новых автобусах. Благовещенский район получил четыре «форда». Все машины уже работают.

Новые школьные автобусы, которые образовательные организации получили в конце 2019 года, стали запускать в работу. Благовещенский район получил четыре автомобиля марки «форд». На сегодняшний день все машины уже на ходу.

«Новые автобусы нам были необходимы, поскольку срок службы старого транспорта подходил к концу. В этом году в нашу школу из трех сел подвозятся 43 ученика, – рассказала директор Грибской школы Ольга Сиволапова. – Новые автомобили уже проверены на практике. Машины теплые, комфортные и экономичные».

По информации министерства образования и науки Амурской области, высокая потребность в новых школьных автобусах отмечается во всем Благовещенском районе. В 10 образовательных учреждениях из 17 сел района в услуге школьного автобуса нуждаются 463 учащихся.

«Стоит отметить, что в некоторых населенных пунктах количество жителей неуклонно растет, соответственно, увеличивается численность детей, в том числе становится больше ребят, нуждающихся в подвозе», – отметили в управлении образования администрации Благовещенского района.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в 2019 году в Амурскую область поступило 39 автомобилей вместимостью 21–24 пассажира, в том числе рекордное количество машин северного исполнения – 14 ПАЗ и 25 автобусов марки «Форд». Машины распределены с учетом мнения членов общественного совета, созданного при Минобрнауки области. В первую очередь новый транспорт направили в территории, пострадавшие от летнего паводка 2019-го. Также учитывались и другие обстоятельства: срок эксплуатации имеющегося на данный момент школьного автобуса, количество детей, которых необходимо подвозить, и протяженность маршрута.

Для обеспечения доступности образовательных услуг из 335 поселений в 164 школы организован подвоз более 6,5 тысяч школьников. Общая протяженность школьных маршрутов в регионе составляет 10 тысяч километров.

В целях обеспечения комфортных и, главное, безопасных условий перевозки детей парк школьных автобусов Приамурья обновляется с 2016 года. За этот период в область поступило 100 машин, сообщили в министерстве образования и науки Амурской области.