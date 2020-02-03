Путешественники создали шикарный дом на колесах из старой машины скорой помощи

Новозеландские тревел-блогеры мечтали о фургоне для путешествий, но он стоил слишком дорого, чтобы его купить. Накопив немного денег, они выкупили старую машину скорой помощи и создали идеальный дом для передвижений по миру.

24-летний Алексис Мартини и его 22-летняя девушка Флави Меро за 8 недель создали дом на колёсах своей мечты. Путешественники смастерили его из перекупленной машины скорой помощи. Теперь влюбленные готовы отправиться в десятимесячное путешествие по миру.

Сами студенты приехали в Новую Зеландию из Франции по программе обмена. За 2019 год влюблённые накопили 15 тысяч новозеландских долларов (около 613 тысяч рублей), которых хватило на покупку поддержанной машины скорой помощи. И хоть ребята никогда ничего не ремонтировали, они взялись за обустройство авто, обучаясь у других в YouTube.

«До того как приехать в Новую Зеландию, мы понятия не имели, как что делать. Но мы всему научились с помощью YouTube и старались сделать всё намного лучше», – рассказали путешественники.

Сейчас бывшая машина скорой помощи укомплектована лучше, чем многие дома с фундаментом. В ней есть холодильник, биотуалет, система электропитания на солнечных батареях и душ. Вместе с материалами для ремонта и мебелью молодые люди потратили ещё 15 тысяч новозеландских долларов. На создание путешествующего дома в сумме ребята потратили около 30 тысяч долларов (1,2 миллиона рублей).

«Мы автономны. Можем выжить без подзарядки 10 дней или даже больше. Всё благодаря солнцу, которое даёт нам энергию весь день», – цитирует Life путешественников.

Мартин признаётся, что на дом они потратили больше, чем планировали. Изначально они даже хотели приобрести подержанную легковушку, но переоборудовать ее под дом на колесах невозможно. Ребята хотели путешествовать в чём-то более комфортном. Пара надеется, что их инвестиции окупятся, когда нужно будет возвращаться во Францию. Машину они планируют продать примерно за ту же сумму, что потратили.