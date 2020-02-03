За неуплату алиментов благовещенец осужден к реальному лишению свободы

В Благовещенске осужден 38-летний местный житель. Он накопил большой долг по алиментам – больше 900 тысяч рублей. За это суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на четыре месяца.

Благовещенский городской суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушении решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно».

Как сообщает прокуратура Амурской области, еще в 2011 году суд обязал мужчину выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. Но судебное решение отец не исполнял и не производил выплаты. За это его привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ и назначили наказание в виде обязательных работ.

Несмотря на это, осужденный продолжил уклоняться от уплаты алиментов, в связи с чем общая задолженность по состоянию на ноябрь 2019 года превысила 900 тысяч рублей.

Вину в совершении преступления мужчина признал полностью. Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил виновному четыре месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.