Приамурье стало лидером страны по количеству рецидивов преступлений

Амурская область оказалась лидирующим регионом РФ по количеству рецидивистов. Ими совершено более 71 % всех преступлений в регионе. Отчет о состоянии преступности в 2019 году подготовило МВД.

Его проанализировали «Известия». Рост преступности зафиксирован в 53 субъектах, а снижение — в 32. Самым благополучным из федеральных округов оказался Дальневосточный. На фоне общего роста преступности здесь снижение почти на 1 %. Главным образом за счет внушительного пятипроцентного сокращения числа преступлений в Приморском крае и Бурятии. Ложкой дегтя стал подъем кривой преступности на 11 пунктов в Амурской области. Картину в регионе портят рецидивисты.

В Сибирском ФО обстановка почти не изменилась с прошлого года. Чуть больше по сравнению с 2018 годом преступлений зафиксировано на Урале. Такая же ситуация и с Приволжским федеральным округом. Но здесь на фоне стабильности исследователи отметили рост преступности в Татарстане на 14,5 %.

Примерно такой же результат (14,7 %) показала Адыгея, входящая в Южный федеральный округ, где ситуация с криминалом похуже — рост более чем на пять позиций. Второе после Адыгеи место в полицейском антирейтинге занимает Ростовская область (увеличение преступности почти на 10 %), а третье — Волгоградская (на 7 %). В Республике Крым преступлений совершено на 6,4 % меньше, чем в прошлом году.

Самый высокий рост среди федеральных округов (почти 8 %) — на Северном Кавказе. Согласно данным МВД, рекордно высокое увеличение количества совершенных преступлений (почти на 32 %) наблюдается в Северной Осетии. Самое опасное в том, что свою лепту внесли как преступления с использованием высоких технологий (в 2,5 раза), так и другие тяжкие и особо тяжкие преступления (таковых стало в полтора раза больше).

Почти четверть от всех криминальных деяний в регионе связана с незаконным оборотом наркотиков. Республика вообще оказалась лидером на федеральном уровне по приросту регистрируемых преступлений и нераскрытых. Еще одна опасная для региона тенденция — резкое увеличение числа преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. В Чеченской республике и Кабардино-Балкарии также отмечается рост преступности более чем на 13 %.

На фоне соседей Дагестан занял первое место на Северном Кавказе по снижению уровня преступности (на 8 %) и второе место по этому показателю по стране. Быстрее Дагестана сокращается число преступлений лишь в малонаселенном Ненецком автономном округе (на 12 %), входящем в СЗФО. На втором месте среди регионов Северо-Запада России Санкт-Петербург, где число преступлений сократилось на 5,4 %. Зато в Ленинградской области наблюдается рост — на 12,2 %.

В центральной России антирекордсменом стала Смоленская область (11,4 %), за ней идет Рязанская область (почти 10 %) и Курская (8,1 %). Самое заметное снижение числа преступлений в Калужской области — почти на 8 %.

В общем, преступность в России выросла — число зарегистрированных нарушений УК в 2019 году перевалило за 2 миллиона. Это на 1,6 % больше, чем в предыдущем году. Между тем 2018 год стал наименее криминальным за последние пять лет.

Кража остается самым распространенным преступлением в России, на второе место в рейтинге вышло мошенничество. Доля хищений в общей массе преступлений составляет больше половины (53,5 %).

Четыре из пяти преступлений (79,7 %) совершаются в городах (к ним отнесены и поселки городского типа). Около 20 % оставшихся преступлений приходятся на сельскую местность. Эта тенденция прослеживается в течение нескольких лет.

В МВД подсчитали и материальный ущерб, нанесенный преступлениями, — почти 628 миллиарда рублей. 447 миллиардов из них приходится на экономические составы УК РФ.

Лучше всего в стране раскрываются изнасилования и покушения на изнасилования (94 %), тяжкие увечья (почти 91 %), убийства и покушения (85 % от всех совершенных). Почти стопроцентная раскрываемость только у угрозы убийством, но, как правило, по этим преступлениям изначально известен фигурант.

Среди преступлений против собственности полиции наиболее эффективно удается бороться с разбоями (92 %), грабежами (67 %). Куда хуже дело обстоит с менее тяжкими хищениями — из краж раскрывается лишь каждая третья, из мошенничеств — лишь каждое четвертое. Из участившихся по сравнению с прошлым годом вымогательств раскрыто меньше половины.

Одним из самых слабых мест полиции остается борьба с хищением транспортных средств — раскрывается лишь 27 % преступлений. Впрочем, число самих краж сократилось почти на 15 %.

Хуже всего полицейские раскрывают умышленное уничтожение или повреждение имущества (из хулиганских побуждений или путем поджога) — найти виновника удается лишь в каждом шестом случае.

Статистика говорит о том, что значительная доля преступников (30 % от числа задержанных) нарушила закон в состоянии алкогольного. И в первую очередь речь о тяжких преступлениях против личности.

Лидеры антирейтинга самых «пьяных» преступлений — Чукотский автономный округ, Якутия, Республика Алтай, Тува, Забайкальский край, Кировская область, Республика Коми, Удмуртии, ЯНАО и Бурятия.

Еще одна проблема, отраженная в статистике — рецидивизм. Хуже всего дела с этим обстоят в Амурской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Хакасии.

Организованная преступность сильна в европейской части России, Поволжье и на Урале. Самые высокий уровень преступлений, совершенных в группе, наблюдается в Москве, Псковской, Калужской, Оренбуржской областях, Чувашии.

Уличная преступность — беда крупных городов. Существенный прирост преступлений, совершенных в общественных местах, отмечен в Москве, Санкт-Петербурге и Воронежской области. А вот в Чечне, Дагестане и других республиках Северного Кавказа таких деяний фиксируется меньше всего.

В докладе говорится, что почти 4 % преступлений совершается с участием несовершеннолетних.