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Слепой мужчина прозрел после того, как его сбила машина

Слепой мужчина прозрел после того, как его сбила машина
Фото: Ryan McGuire с сайта Pixabay

В Польше слепой мужчина переходил дорогу и попал в ДТП. Когда мужчине стали оказывать первую помощь, он заявил, что впервые видит людей за 20 лет.

Известно, что поляк Януш Горай потерял зрение более 20 лет назад из-за проблем с сетчаткой, возникших на фоне аллергической реакции. Мужчина лишь с трудом воспринимал яркий свет, но ничего не видел.

Но он обрел зрение вновь после того, как слепого мужчину сбила машина на улице. В результате ДТП он получил перелом бедра и сильно ударился головой о землю. После того как его доставили в больницу, Януш заметил, что стал видеть все то, что не видел уже 20 лет. Улучшения прогрессировали, и когда пострадавшего выписывали из больницы, он видел все практически 100 %.

Врачи не могут объяснить феномен восстановления зрения с точки зрения науки. Сам Януш воспринял свое прозрение как дар, он отказался от дальнейшего обследования и устроился охранником в ту самую больницу, в которую его доставили после аварии, сообщает Eg.ru.

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#жизнь #здоровье #происшествия

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