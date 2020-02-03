Напуганные коронавирусом благовещенцы раскупили медицинские маски

В Благовещенске, который от Китая с эпидемией коронавируса отделяет река Амур, сметают медицинские маски. Ажиотаж на защитные изделия поддерживают учреждения, которые запрещено посещать без масок. Тем временем в аптеках и на складе Амурской медицинской компании защитные средства закончились.

«Люди маски скупают и рециркуляторы воздуха. Я обратился в Амурскую медицинскую компанию по просьбе коллег из Хэйхэского университета. Меня попросили купить 10 тысяч масок. Увы, в апреле только поставка будет. Все наперед раскуплено», – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» директор Института Конфуция Благовещенского государственного педагогического университета Николай Кухаренко.

В компании подтвердили: масок действительно на всех не хватило. «Запасов уже нет, они закончились ровно неделю назад. На сайте еще указано наличие, но ничего этого нет, поскольку все запасы, какие были, разобрали в прошлый понедельник. В среду пришел достаточный объем товара, но его тоже разобрали в течение дня. Спрос очень большой – ввели масочный режим в школах, других образовательных учреждениях. Понятно, что масок просто не хватает. В России их найти уже крайне сложно. Основным поставщиком был Китай, а сейчас им самим требуются маски, поэтому наши производители ставят сроки производства на март, апрель, май, у них уже очередь создалась. Производители в России есть, но сейчас они не справляются. Респираторами еще торгуем, но Китай все забирает», – прокомментировала старший менеджер медицинского отдела Амурской медицинской компании Маргарита Панченко.

В аптеках Благовещенска маски все-таки найти можно, но – если постараться. Дефицит товара не может не отразиться на его цене. Как сообщало ИА «Амур.инфо», на фоне вспышки коронавируса 2019-nCoV в Китае продажи медицинских масок в России в конце января выросли более чем втрое. Федеральная антимонопольная служба России уже получила несколько обращений по поводу дорогих масок и намерена провести «соответствующую работу в рамках своих полномочий».

Медицинские маски дорожают и исчезают из продажи не только в приграничных с Китаем российских регионах. По сообщениям «Известий», за неделю средний чек при покупке медицинских масок вырос на 30 %. При этом объем продаж поднялся на аналогичную величину.

Важнейшим фактором в борьбе с коронавирусом в Роспотребнадзоре называют профилактику. Россиянам советуют мыть руки, избегать поцелуев и рукопожатий, а также следить за чистотой клавиатуры на работе, постоянно протирать экран смартфона и носить медицинские маски, которые необходимо менять каждые два часа.

Медицинские маски действительно способны ограничивать распространение вируса. Это средство защиты используют при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями; при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ); при общении с лицами с признаками ОРВИ; при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.

Носить одну и ту же маску нельзя: можно инфицировать самого себя. «Какой стороной внутрь носить медицинскую маску – непринципиально», – отмечают в Роспотребнадзоре.

Маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров. Влажную маску нужно заменить на новую, после чего вымыть руки.

На открытом воздухе маску носить не нужно, объясняют специалисты. «Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом, и маску надевать не стоит, – подчеркивают в амурском управлении Роспотребнадзора. – Вместе с тем медики напоминают, что эта разовая мера не обеспечивает полной защиты от заболевания. Кроме ношения маски, необходимо соблюдать другие профилактические меры».