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В уезде Суньу, надалеко от Хэйхэ, подозревают коронавирус еще у двух человек

В уезде Суньу, надалеко от Хэйхэ, подозревают коронавирус еще у двух человек
Фото: Скриншот: Яндекс.Карты

Китайские власти в соседней с Хэйхэ городской агломерации усиливают контроль за эпидемиологической обстановкой в уезде Суньу. Там официально подтвержден один случай заболевания коронавирусом нового вида. Медики подозревают заболевание у еще двух человек.

Об этом стало известно в ходе пресс-конференции по эпидемиологической ситуации в городе Хэйхэ, которая прошла в пограничном с РФ городе 3 февраля. На ней представители Комитета по гигиене и здравоохранению города Хэйхэ заявили, что заболевание подозревается еще у 2 человек, они сейчас находятся под наблюдением врачей.

Как сообщало Амур.инфо, 1 февраля в городской агломерации Хэйхэ, в уезде Суньу, был зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом нового вида. Больной изолирован, он проходит лечение в больнице.

В уезде Суньу, расположенном в 110 километрах на юге от Хэйхэ, побывала экспертная группа и ознакомилась с эпидемиологической ситуацией. Представителей познакомили с мерами по контролю за въездом и выездом из уезда, а также меры по усилению безопасности населения в связи с распространением вспышки коронавируса.

В Хэйхэ c 25 января введен самый высокий, «I» уровень реагирования на чрезвычайные ситуации.

По данным Комитета гигиены и здравоохранения провинции Хэйлунцзян, на 3 февраля 00:00 по пекинскому времени, в провинции Хэйлунцзян зарегистрировано 118 заболевших коронавирусом нового вида. В тяжелом состоянии находится 15 пациентов. Два смертельных случая ранее зарегистрированы в Суйхуа. Два человека выздоровели и выписаны из больниц Харбина. Также сообщается о 163 заболевших, у которых подозревается коронавирус, сообщает Biang.ru.

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#здоровье #Китай #коронавирус в Китае

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