Более 200 тонн кормов успели съесть звери в заказниках Приамурья

Фото: пресс-служба управления по охране животного мира Амурской области

С начала снежного сезона обитатели заказников Амурской области успели съесть более 200 тонн зерноотходов и 700 килограммов картофеля. Кроме этого, охотоведы регулярно подкладывают соль копытным.

На сегодняшний день больше всего зерноотходов выложили охотоведы Харьковского и Муравьевского заказников – 36 и 42 тонны соответственно. В первом случае главными «клиентами» зимних «столовых» стали кабаны, во втором – косули, пишет пресс-служба управления по охране животного мира Амурской области.

«Количество выложенных на подкормочные площадки зерноотходов зависит от плотности копытного "населения" заказников, а также от снега. В одних районах устойчивый снежный покров установился раньше, как следствие, и подкармливать зверей на данных территориях охотоведы начали раньше», – пояснил замначальника дирекции по охране и использованию объектов животного мира и ООПТ Андрей Тарасов.

По словам специалистов, больше всего копытные и крылатые обитатели заказников рады сое. Ее едят абсолютно все – от фазанов до изюбрей. В остальных видах корма у разных видов животных разные предпочтения.

Благодаря зимней подкормке зверям и птицам удается без потерь пережить период зимней бескормицы. Сытная и доступная еда повышает их сопротивляемость к различным заболеваниям и снимает необходимость к бесконтрольной миграции, что позволяет животным спокойно пережидать холода на безопасных для них охраняемых территориях.