В Тынде прошли «Холодные гонки–2020»

Фото: администрация Тынды

Соревнования по любительскому авторалли на льду «Холодные гонки–2020», посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошли в Тынде. В соревнованиях приняли участие автолюбители из столицы БАМа и гости из якутского города Нерюнгри.

Автолюбители должны были преодолеть дистанцию по подготовленному замкнутому треку общей длиной 1 900 метров. Заезды проходили по кругу.

Соревнования проводились в трех классах: первый класс – передний привод, второй класс – задний привод, третий класс – полный привод. На старт вышли 22 участника, но занять призовые места удалось самым опытным автолюбителям.

В первом классе (передний привод) победу одержал Иван Семыкин из Тынды на автомобиле Nissan Expert, второе место занял тындинец Дмитрий Зеленский на автомобиле Toyota Alion, третьего места удостоен Александр Босов из Нерюнгри на автомобиле Ford Festiva.

Во втором классе (задний привод) первое место занял Павел Макушкин из Нерюнгри на автомобиле «ВАЗ–2106», второе место у Анатолия Сидорова из поселка Серебряный Бор республики Саха (Якутия) на автомобиле «ВАЗ–2107», третье место занял Павел Иванов из Нерюнгри на автомобиле «ВАЗ–2101».

В третьем классе (полный привод) победа за Анатолием Пермяковым из города Нерюнгри на автомобиле Subaru Forester, второе место занял Илья Барков из Тынды на автомобиле Toyota Alion и третье место занял Геннадий Ксьондз из столицы БАМа на автомобиле Subaru Forester, информирует пресс-служба администрации Тынды.