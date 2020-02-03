Лосиху с детенышами застрелили браконьеры в Бурейском районе

Трех лосей – самку и двух ее детенышей – застрелили браконьеры в Бурейском районе Амурской области. Разделанные туши животных обнаружены на территории Бурейского водохранилища, в верховьях залива Чеугда.

Факт браконьерства выявили 31 января. В управление по охране животного мира области поступила информация о том, что на базу отдыха «Озерная» заехала группа мужчин с оружием. С собой в прицепах гости привезли снегоход и дельтаплан. На место для проверки выехали служащие охотнадзора.

«Прибывшие на место инспекторы обнаружили на парковке у базы только один автомобиль Toyota Land Cruiser. Следы второго внедорожника и снегохода уходили к вершине залива Чеугда. Поехали по ним. Издалека заметив автомобиль охотинспекции, мужчины засуетились и, бросив на месте происшествия окровавленные топор и перчатки, бросились убегать», – рассказал начальник отдела охраны управления по охране животного мира области Валерий Погасиенко.

На место происшествия вызвали оперативную группу полиции. Браконьеры оставили экспертам множество вещественных доказательств. Чуть позже было обнаружено и мясо трех незаконно добытых животных.

В настоящее время по данному факту ведется разбирательство, проводится ряд экспертиз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба управления по охране животного мира региона.