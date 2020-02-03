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сегодня, 16:11 10

Лосиху с детенышами застрелили браконьеры в Бурейском районе

Лосиху с детенышами застрелили браконьеры в Бурейском районе
Фото: pixabay.com

Трех лосей – самку и двух ее детенышей – застрелили браконьеры в Бурейском районе Амурской области. Разделанные туши животных обнаружены на территории Бурейского водохранилища, в верховьях залива Чеугда.

Факт браконьерства выявили 31 января. В управление по охране животного мира области поступила информация о том, что на базу отдыха «Озерная» заехала группа мужчин с оружием. С собой в прицепах гости привезли снегоход и дельтаплан. На место для проверки выехали служащие охотнадзора.

«Прибывшие на место инспекторы обнаружили на парковке у базы только один автомобиль Toyota Land Cruiser. Следы второго внедорожника и снегохода уходили к вершине залива Чеугда. Поехали по ним. Издалека заметив автомобиль охотинспекции, мужчины засуетились и, бросив на месте происшествия окровавленные топор и перчатки, бросились убегать», – рассказал начальник отдела охраны управления по охране животного мира области Валерий Погасиенко.

На место происшествия вызвали оперативную группу полиции. Браконьеры оставили экспертам множество вещественных доказательств. Чуть позже было обнаружено и мясо трех незаконно добытых животных.

В настоящее время по данному факту ведется разбирательство, проводится ряд экспертиз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба управления по охране животного мира региона.

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#животные #природа #происшествия

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Комментарии
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  • oenesterov

    oenesterov
    26 минут назад

    расстрелять!

  • alex 3

    alex 3
    11 минут назад

    Голодающие на Крузере!

  • местный житель Благовещенска

    местный житель Благовещенска
    11 минут назад

    Ну почему идет такое уничтожение животного мира. Лосята с матерью, нечего святого нет у людей. Браконьеры все наестся не могут.

  • местный житель Благовещенска

    местный житель Благовещенска
    10 минут назад

    Ну почему идет такое уничтожение животного мира. Лосята с матерью, нечего святого нет у людей. Браконьеры все наестся не могут.

  • местный житель Благовещенска

    местный житель Благовещенска
    10 минут назад

    Ну почему идет такое уничтожение животного мира. Лосята с матерью, нечего святого нет у людей. Браконьеры все наестся не могут.

  • местный житель Благовещенска

    местный житель Благовещенска
    10 минут назад

    Ну почему идет такое уничтожение животного мира. Лосята с матерью, нечего святого нет у людей. Браконьеры все наестся не могут.

  • chilly

    chilly
    9 минут назад

    голодают... снегоходом и джипом обзавелись, на мясо не хватило.

  • alex 3

    alex 3
    4 минуты назад

    местный житель БлаговещенскаНу почему идет такое уничтожение животного мира. Лосята с матерью, нечего святого нет у людей. Браконьеры все наестся не могут.


    потому, что быдло..... На деньги порядочность не купишь.

  • Татьяна0303003

    Татьяна0303003
    4 минуты назад

    Нелюди

  • квт

    квт
    1 минута назад

    дааа, ну ничего, камаз уже выехал...

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