Как правильно подать заявку и выиграть грант

В Амурской области активно идет прием заявок на различные муниципальные и федеральные гранты. Бесплатную консультацию всем желающим поучаствовать готовы дать в Ресурсном центре поддержки НКО при Общественной палате Амурской области.

«Нашему учреждению год, и мы активно помогаем некоммерческим организациям разобраться в сфере социального проектирования. Очень часто люди приходят с идеями и не понимают, как их довести до ума. Мы объясняем, как это можно преобразовать в проект, чтобы потом подать на конкурс», – объясняет в программе «Простые вопросы» руководитель центра Юлия Гергардт.

Суммы грантов на социальные проекты доходят до 300 тысяч рублей на муниципальном уровне и до 2 миллионов – на федеральном.

«До 11 февраля принимаются заявки на муниципальный грант в сфере молодежной политики администрации Благовещенска, до 14 февраля принимает заявки отдел по молодежной политики министерства образования и науки. И есть еще ряд федеральных грантодающих организаций, которые уже объявили о своих конкурсах. Например, Российское военно-историческое общество принимает заявки до 15 февраля, на конкурс проектов развития детского хоккея заявки принимаются до 31 марта, и в рамках проекта «Творческие люди» срок приема заявок идет до 14 февраля», – перечисляет Юлия Гергардт.

По словам Юлии Николаевны, в основном заявки подают из Благовещенска. Но в Общественной палате намерены повысить активность и сельских жителей. Планируется серия выездных семинаров, на которых будут объяснять, как создать НКО, как правильно подать заявку на грант, чтобы его выиграть.