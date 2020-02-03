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Правительство Приамурья: все медорганизации области работают в штатном режиме

Правительство Приамурья: все медорганизации области работают в штатном режиме
Фото: pixabay.com

В медучреждениях Амурской области введены плановые противоэпидемические мероприятия, которые проводятся во время каждого сезонного подъема заболеваемости вирусными инфекциями. Они позволят минимизировать распространение инфекции и риски заражения новым вирусом.

При этом все лечебные учреждения региона обеспечены необходимым запасом масок, одноразовых халатов и препаратов противовирусной терапии.

Алгоритм действий доведен до всех медорганизаций области – у пациентов с подозрением на острое респираторное заболевание проводится сбор эпидемиологического анамнеза пациентов. Если при опросе выясняется, что больной прибыл из Китая или контактировал с больным из этой страны, его госпитализируют, берут биологический материал для лабораторных исследований на весь перечень возможных возбудителей заболевания, включая коронавирусную инфекцию, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

В региональном минздраве рекомендуют вызывать врача из поликлиника или скорую помощь тем больным, у кого температура тела превышает 38 градусов. Для предупреждения возможного распространения острых респираторных заболеваний, если у больного температура выше 38 градусов, необходимо вызывать скорую помощь или врача на дом из поликлиники.

По информации амурского Роспотребнадзора, на прошедшей неделе в регионе зарегистрировано 12 лабораторно подтвержденных случаев гриппа. При этом показатель заболеваемости на всех административных территориях ниже недельного эпидемического порога на 29,3 % и ниже показателей заболеваемости аналогичного периода прошлого года.

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#здоровье #областная власть

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