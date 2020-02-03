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сегодня, 15:22 0

Амурчанка пошла под суд из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве

Амурчанка пошла под суд из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве
Фото: pixabay.com

В Белогорске суд вынес решение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Амурчанка обвинялась в том, что заведомо ложно сообщила о готовящемся взрыве.

Установлено, что в ноябре 2019 года женщина позвонила в пожарную часть и сообщила недостоверную информацию о том, что в одном из образовательных учреждений Белогорска заложено взрывное устройство. Горожанка действовала умышленно, из хулиганских побуждений.

В судебном заседании амурчанка полностью признала вину, сообщила, что совершила преступление из надуманных, хулиганских побуждений. Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил ей 2 года лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года, сообщает прокуратура Амурской области. Приговор в законную силу не вступил.

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#Белогорск #криминал #происшествия #суды

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