Амурчанка пошла под суд из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве
В Белогорске суд вынес решение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Амурчанка обвинялась в том, что заведомо ложно сообщила о готовящемся взрыве.
Установлено, что в ноябре 2019 года женщина позвонила в пожарную часть и сообщила недостоверную информацию о том, что в одном из образовательных учреждений Белогорска заложено взрывное устройство. Горожанка действовала умышленно, из хулиганских побуждений.
В судебном заседании амурчанка полностью признала вину, сообщила, что совершила преступление из надуманных, хулиганских побуждений. Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил ей 2 года лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года, сообщает прокуратура Амурской области. Приговор в законную силу не вступил.
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