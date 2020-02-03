Штрафы жителям за нарушение тишины в домах могут поднять до 50 тысяч

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Группа депутатов разработала пакет поправок в КоАП и Жилищный кодекс. Законопроект предполагает появление на федеральном уровне наказания за нарушение тишины в многоквартирных домах в ночное время.

Если поправки будут приняты, то за нарушение тишины с 23:00 до 7:00 граждане будут наказаны штрафом от 5 тысяч до 50 тысяч рублей, юридические лица – от 50 тысяч до 150 тысяч. Административный штраф выпишут собственникам квартир за систематическое нарушение тишины – более двух раз в месяц.

Если же жить соседям мешает кафе или другое заведение в жилом доме, которое постоянно не соблюдает правила, деятельность предприятия может быть приостановлена на 90 дней, сказано в проекте.

При этом нарушением тишины не будут считаться звуки, источник которых – «обычная жизнедеятельность человека», уточняется в поправках. Это, например, крик ребенка, звук шагов при обычной ходьбе, шум воды в инженерных системах и так далее.

Как пояснила «Известиям» депутат Ольга Павлова, законопроект планируется внести в Госдуму до конца весенней сессии. Он позволит сделать жизнь в многоквартирных домах более комфортной, добавила она.

Сегодня на федеральном уровне «закона о тишине» не существует, пояснил ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук. Регионы принимают собственные нормативные акты. Например, в Москве нельзя шуметь с 23:00 до 7:00, делать ремонт – с 19:00 до 9:00. Столичные штрафы для граждан составляют 1–2 тысячи рублей, для должностных лиц – 4–8 тысяч, юрлиц – 40–80 тысяч.

Согласно законопроекту, с жалобами на нарушение тишины жильцы смогут обращаться в управляющие компании. Их обяжут принимать обращения и вести диалог с собственниками квартир. Если это не даст результата, пострадавшие жильцы (не менее трех квартир) должны направить в УК письменную жалобу, а управляющая компания — отправиться с ней в местную жилинспекцию. Та через суд будет взыскивать с собственника «нехорошей» квартиры штраф.

Сегодня регулировать соседские конфликты довольно сложно – УК не могут заниматься подобными делами, а в полицию и суд многие не обращаются из-за сложности процедуры.