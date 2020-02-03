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Амурские риелторы рассказали, сколько можно сэкономить за счет дальневосточной ипотеки

Амурские риелторы рассказали, сколько можно сэкономить за счет дальневосточной ипотеки

За полтора месяца действия программы на Дальнем Востоке выдано 983 льготных ипотечных кредита на общую сумму 3 млрд 448 млн рублей.

- Еще когда только появились первые новости о льготной ипотеке, многие амурчане скептически относились к ним. Попросту не верили. Когда программа начала действовать, верили с трудом - и обращались за консультациями в банки и агентства недвижимости. Сейчас мы уже проводим сделки с использованием дальневосточной ипотеки, и можем сказать, что программа позволяет значительно сэкономить отдельным семьям, - отмечает специалист по недвижимости компании "Раритет" Екатерина Евтухова. - Например, при покупке квартиры за 3 миллиона рублей с первоначальным взносом 20%, сроком на 20 лет и ставкой 9%, ежемесячный платёж составит 21 594 рублей. При этих же условиях, но со ставкой 2% - платить придется 12 142 рубля в месяц. Разница почти в 10 тысяч рублей!

Соответственно, общая сумма переплаты по дальневосточной ипотеке значительно меньше, чем по обычной.

- Если взять квартиру стоимостью 3,6 миллиона рублей, первоначальный взнос - 720 тысяч рублей. Срок ипотеки - 20 лет. Так вот общая переплата по кредиту при ставке в 9% составляет 3,3 миллиона рублей. А при ставке 2% - 600 тысяч рублей, - подсчитывает Андрей Марченко, агент по недвижимости компании "Этажи".

Правда, отмечают специалисты по недвижимости, есть минусы у данной программы. Во-первых, далеко не все семьи Дальнего Востока под нее подходят. Во-вторых, не у всех есть первоначальный взнос 20%. В-третьих, слишком мало объектов подходит под действие программы - 583 квартиры, находящиеся сейчас в свободной продаже. И не все из них - жилье эконом-класса.

- Один из наших клиентов приобрел квартиру в высотке САР, - рассказывает Андрей Марченко. - У него был первоначальный взнос 2,7 миллиона рублей, сумма займа - 6 миллионов рублей. По льготной ипотеке платежи при сроке займа 20 лет составят около 30 тысяч рублей, при ставке 9% его ежемесячные платежи составили бы около 50 тысяч рублей.

Еще один существенный минус программы - рост цен на жилье.

- Особенно это заметно на первичном рынке, в микрорайоне Тепличный и селе Чигири. Если до введения программы в Тепличном можно было купить студию в новом доме с ремонтом за 2,2 - 2,3 миллиона рублей, то сейчас такие квартиры стоят от 2,6 миллионов рублей, - комментирует Екатерина Евтухова. - То есть экономия покупателя, с учетом роста цен, становится меньше.

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#финансы

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