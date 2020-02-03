Амурские риелторы рассказали, сколько можно сэкономить за счет дальневосточной ипотеки

За полтора месяца действия программы на Дальнем Востоке выдано 983 льготных ипотечных кредита на общую сумму 3 млрд 448 млн рублей.

- Еще когда только появились первые новости о льготной ипотеке, многие амурчане скептически относились к ним. Попросту не верили. Когда программа начала действовать, верили с трудом - и обращались за консультациями в банки и агентства недвижимости. Сейчас мы уже проводим сделки с использованием дальневосточной ипотеки, и можем сказать, что программа позволяет значительно сэкономить отдельным семьям, - отмечает специалист по недвижимости компании "Раритет" Екатерина Евтухова. - Например, при покупке квартиры за 3 миллиона рублей с первоначальным взносом 20%, сроком на 20 лет и ставкой 9%, ежемесячный платёж составит 21 594 рублей. При этих же условиях, но со ставкой 2% - платить придется 12 142 рубля в месяц. Разница почти в 10 тысяч рублей!

Соответственно, общая сумма переплаты по дальневосточной ипотеке значительно меньше, чем по обычной.

- Если взять квартиру стоимостью 3,6 миллиона рублей, первоначальный взнос - 720 тысяч рублей. Срок ипотеки - 20 лет. Так вот общая переплата по кредиту при ставке в 9% составляет 3,3 миллиона рублей. А при ставке 2% - 600 тысяч рублей, - подсчитывает Андрей Марченко, агент по недвижимости компании "Этажи".

Правда, отмечают специалисты по недвижимости, есть минусы у данной программы. Во-первых, далеко не все семьи Дальнего Востока под нее подходят. Во-вторых, не у всех есть первоначальный взнос 20%. В-третьих, слишком мало объектов подходит под действие программы - 583 квартиры, находящиеся сейчас в свободной продаже. И не все из них - жилье эконом-класса.

- Один из наших клиентов приобрел квартиру в высотке САР, - рассказывает Андрей Марченко. - У него был первоначальный взнос 2,7 миллиона рублей, сумма займа - 6 миллионов рублей. По льготной ипотеке платежи при сроке займа 20 лет составят около 30 тысяч рублей, при ставке 9% его ежемесячные платежи составили бы около 50 тысяч рублей.

Еще один существенный минус программы - рост цен на жилье.

- Особенно это заметно на первичном рынке, в микрорайоне Тепличный и селе Чигири. Если до введения программы в Тепличном можно было купить студию в новом доме с ремонтом за 2,2 - 2,3 миллиона рублей, то сейчас такие квартиры стоят от 2,6 миллионов рублей, - комментирует Екатерина Евтухова. - То есть экономия покупателя, с учетом роста цен, становится меньше.