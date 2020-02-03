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сегодня, 14:52 0

Благовещенка продала несуществующую стиральную машину

Благовещенка продала несуществующую стиральную машину
Фото: pixabay.com

В Благовещенске осуждена молодая мать. Женщина заработала 5 000 рублей нечестным путем, обманув покупательницу. Теперь осужденная должна вернуть эти деньги обманутой женщине, а еще заплатить судебный штраф – 7 000 рублей.

В июне 2019 года горожанка придумала способ обогатиться. Женщина опубликовала в интернете объявление о продаже стиральной машины LG за 5 000 рублей. При этом никакой стиральной машины у нее не было.

Покупатель нашелся быстро: женщина так спешила получить машинку, что сразу перевела «продавцу» 5 000 рублей. Когда выяснилось, что сделка не может состояться, обманутая покупательница обратилась в полицию.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, суд признал полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также молодой возраст подсудимой и наличие у нее малолетних детей. Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не установил, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину», и назначили ей наказание в виде штрафа в размере 7 000 рублей. Те 5 000 рублей, которые осужденная взяла с покупательницы, придется ей вернуть.

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#закон #происшествия #суды

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