Спортсменка из Свободного победила на первенстве России по легкой атлетике

Спортсменка из Свободного Ольга Батырева стала победительницей первенства России по легкой атлетике. Соревнования прошли в Новочебоксарске. Ольга оказалась лучшей в толкании ядра в помещении.

Результат Батыревой на соревнованиях составил 17 метров и 30 сантиметров. Она превзошла спортсменку, занявшую второе место, почти на 2 метра.

Как сообщается в Инстаграме министерства по физической культуре и спорту Амурской области, сейчас Ольга Батырева учится в Москве, но продолжает выступать за сборную Приамурья. Ее тренер – Ольга Дрейко.