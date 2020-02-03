В Амурской области зарегистрировано 12 случаев гриппа

Амурское управление Роспотребнадзора в связи с неблагополучной ситуацией по заболеваемости коронавирусом в КНР продолжает проводить комплекс противоэпидемических мероприятий. С первых дней осложнения ситуации во всех пунктах пропуска через госграницу в Приамурье проводится двойной контроль лиц, прибывающих из КНР, с использованием тепловизионного оборудования.

За прошедшую неделю через временные коридоры пассажирского пункта пропуска Благовещенска из КНР прибыли 204 гражданина. Проведен двойной тепловизионный контроль и осмотр медработниками. Лиц с повышенной температурой тела и признаками инфекционных заболеваний не выявлено. Для всех прибывших организован медосмотр.

В аэропорту Благовещенска был принят авиарейс из китайского города Санья. В отношении 105 прилетевших туристов также проведён двойной тепловизионный контроль и медосмотр. Лиц с повышенной температурой тела и признаками инфекционных заболеваний не выявлено. В превентивных целях у всех взят клинический материал для проведения лабораторного обследования на коронавирусную инфекцию.

Управление проводит ежедневный мониторинг заболеваемости респираторными инфекциями среди лиц, прибывших из КНР и обратившихся за медпомощью в течение 14 дней после прибытия. Все они оперативно обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новый вирус. Установлено, что заболевания у данных граждан вызваны гриппом А и В, а также другими респираторными вирусами. Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано.

На прошедшей неделе в Амурской области отмечен характерный для данного времени года и обусловленный активизацией вирусов гриппа рост заболеваемости ОРВИ. Зарегистрировано 3 350 случаев заболеваний.

При этом показатель заболеваемости (42,23 на 10 тысяч населения) ниже недельного эпидемического порога на 29,3 % и ниже показателей заболеваемости аналогичного периода прошлого года. Зарегистрировано 12 лабораторно подтверждённых случаев гриппа А (9 случаев) и гриппа В (3 случая) у не привитых от данной инфекции. Уровень заболеваемости внебольничными пневмониями не превышает контрольный.

Для предупреждения эпидемического распространения заболеваемости респираторными вирусными инфекциями региональное управление Роспотребнадзора призывает родителей не допускать детей в образовательные учреждения с симптомами инфекционных заболеваний, не заниматься самолечением и своевременно обращаться за помощью, вызвав врача на дом. Рекомендуется использовать медицинские маски в местах массового скопления людей, строго соблюдать меры, направленные на профилактику ОРВИ и гриппа.