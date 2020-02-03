Автобус наехал на женщину в Благовещенске (видео)

Фото: кадр видео

3 февраля в Благовещенске произошло ДТП с пострадавшей. Автобус наехал на женщину-пешехода.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в отделе ГИБДД по Благовещенску, происшествие случилось в 08:38 в районе дома № 212 по улице 50-летия Октября. Водитель автобуса поворачивал на регулируемом перекрестке налево (для него горел «зеленый») и допустил наезд на женщину-пешехода 1958 года рождения – она переходила по «зебре», также на разрешающий сигнал светофора.

Пострадавшую доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.