В Благовещенске состоялся первый любительский турнир по спортивному бадминтону

Амурские спортсмены организовали и провели соревнования по бадминтону. Подобное состязание – открытое для спортсменов разных категорий – спорткомплекс «Монолит» провел впервые. В соревнованиях приняли участие 43 спортсмена из Хабаровска, Комсомольска на Амуре, Благовещенска и Константиновского района Амурской области.

«Было положено начало замечательному турниру по спортивному бадминтону – кубку "Монолита". Для начала неплохо – думаю, такие соревнования будут проходить регулярно, и гости из других городов и районов будут приезжать к нам с удовольствием – соревноваться, повышать свое и наше мастерство», – поделился организатор турнира, тренер Егор Рябович.

Самому младшему участнику, Роману Миронову из Константиновского района, едва исполнилось 14 лет, но по мастерству он уже превосходит некоторых взрослых спортсменов. Роман вместе со своим напарником и тренером стали чемпионами в своей категории.

В рамках турнира провели парные и командные соревнования. В парных играх спортсмены были разделены на две категории: категория А (спортсмены, играющие более двух лет) и категория В (спортсмены, играющие до двух лет).

В командных соревнованиях на переходящий кубок «Монолита» чемпионами стала команда из Благовещенска в составе Инны Ореховой, Марии Котельниковой, Николая Шудренко и Сергея Клюшниченко.

Результаты категории А:

Мужчины, парный разряд:

1 место – Игорь Менжинский / Алексей Горелов (Хабаровск);

2 место – Сергей Клюшниченко / Андрей Попович (Благовещенск);

3 место – Егор Рябович / Александр Лагунов (Благовещенск).

Женщины, парный разряд:

1 место – Инна Орехова / Мария Котельникова (Благовещенск);

2 место – Валерия Марченко / Евгения Сидорова (Хабаровск);

3 место – Валерия Максимова / Оксана Чиркова (Благовещенск).

Смешанный парный разряд (микст):

1 место – Егор Рябович / Инна Орехова (Благовещенск);

2 место – Игорь Менжинский / Валерия Марченко (Хабаровск);

3 место – Сергей Клюшниченко / Мария Котельникова (Благовещенск).

Результаты категории В

Мужчины, парный разряд:

1 место– Николай Борисенко / Роман Миронов (Константиновский район);

2 место – Сергей Воронин / Александр Шершнев (Благовещенск/Хабаровск);

3 место – Константин Волошенко / Алексей Братковский (Благовещенск).

Женщины, парный разряд:

1 место – Александра Смолькина / Анна Сабина (Благовещенск);

2 место – Светлана Ильина / Елена Столопова (Благовещенск);

3 место – Анастасия Болотина / Людмила Локтева (Благовещенск).

Смешанный парный разряд:

1 место – Леонид Воскобойников / Анастасия Болотина (Благовещенск);

2 место – Александр Шершнев / Виктория Рябович (Хабаровск/Благовещенск)

3 место – Константин Волошенко / Александра Смолькина (Благовещенск).